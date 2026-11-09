Mostrou sua personalidade intensa: Bellingham responde à provocação de Valência sobre a Bola de Ouro

Jude Bellingham mostrou um lado mais afiado de sua personalidade durante o confronto entre Real Madrid e Valencia no estádio Mestalla, depois de se envolver em uma discussão com a dupla da equipe da casa, Pablo Mafeo e Pepelu, por conta de uma provocação irônica relacionada à Bola de Ouro.

O jornal Marca explicou: "Jude Bellingham é um jogador de futebol intenso, que não hesita em enfrentar os diferentes embates que podem acontecer dentro de campo. Na partida do Mestalla, onde a tensão costuma ser evidente, o jogador inglês foi um dos mais destacados e mostrou a personalidade necessária para responder às diferentes provocações que enfrentou durante o jogo".

E prosseguiu: "Em um desses lances, captado pelas câmeras do programa 'El Día Después' do canal Movistar, Bellingham respondeu a Mafeo e Pepelu sobre o que pode ter sido uma brincadeira maldosa a respeito da Bola de Ouro, dizendo a eles: 'A Bola de Ouro? Não me importo com a Bola de Ouro, vocês vão me dar uma?'".

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O Real Madrid seguiu com suas vitórias no estádio Mestalla, e Bellingham voltou a ser um dos principais nomes da equipe merengue, enquanto a zombaria da torcida do Valencia em relação aos prêmios individuais se estendeu a Kylian Mbappé, alvo dos torcedores com o canto: "Bola de praia! Mbappé, bola de praia!".

O atacante francês recebeu o canto com um sorriso irônico, demonstrando sua reação às provocações das arquibancadas, enquanto Bellingham havia optado por responder diretamente a Mafeo e Pepelu.

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