Álvaro Morata falou pela primeira vez sobre a decisão do técnico Luis de la Fuente de não convocá-lo para a lista da seleção espanhola que conquistou o título da Copa do Mundo de 2026, à margem de sua recente transferência para o Leganés, adversário na segunda divisão espanhola.

O atacante espanhol concedeu uma entrevista ao programa "El Larguero", cujo tema central foi a conquista do Mundial pela "La Roja" nas mãos dos companheiros com quem venceu o último título da Eurocopa 2024. Longe de demonstrar qualquer sentimento de descontentamento por sua ausência nessa conquista histórica, o ex-jogador de Real Madrid, Milan e Juventus afirmou compreender plenamente as decisões do treinador da seleção.

Morata iniciou sua fala dizendo, conforme divulgado pelo site "ESPN": "Eu tinha muita vontade de estar na Copa do Mundo. Mas viajei para Nova York como se fizesse parte da vitória, porque vi muitos jogadores que começaram sua trajetória internacional comigo. Você pode pensar no que teria acontecido se o ano tivesse sido diferente, mas não adianta nada."

E o atacante, de 33 anos, acrescentou: "Somos todos humanos e, no fim das contas, sempre existe uma parte de você que espera ser convocada, a esperança está sempre presente. Acredito que eu poderia ter contribuído para o grupo e criado uma boa dinâmica, mas as coisas ficaram mais fáceis para o treinador na minha ausência. Imagine começar uma Copa do Mundo com todo mundo perguntando o que eu estava fazendo ali. Foi melhor evitar todo esse barulho."

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Morata expressou sua alegria com o nível apresentado pelos companheiros no torneio realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá: "Borja Iglesias e os demais atacantes também mereciam estar lá. Sempre falei sobre o nível de Mikel Oyarzabal, assim como de Ferran Torres; ele marcou o gol que eu gostaria de ter marcado, e fiquei muito feliz por ele."

Morata também brincou com seu treinador De la Fuente a respeito do momento em que este lhe comunicou a decisão de deixá-lo de fora antes do torneio, dizendo: "Acho que isso foi até antes do anúncio da lista preliminar. Disse a ele que compreendia perfeitamente e que lhes desejava toda a sorte do mundo. A única coisa é que ele não cumpriu a promessa que me fez, porque disse que, se vencesse o torneio, sairia montado em um cavalo com a taça na mão. Mas ainda tem tempo para fazer isso."

Morata encerrou sua fala com uma autoavaliação sobre a decisão de ingressar no Leganés na nova temporada, afirmando que recusou propostas de clubes que atualmente disputam a Liga dos Campeões da Europa: "Faz muito tempo que eu não me divertia dessa maneira. Marcar 20 ou 30 gols não mudaria a minha vida, mas conquistar o acesso ao Campeonato Espanhol com este time pode fazer isso."