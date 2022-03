Monaco x PSG: escalação, desfalques e mais do jogo pela Ligue 1 21/22

Monaco e PSG entram em campo este domingo (20), às 9h (de Brasília), no estádio Louis II, pela 29ª rodada da Ligue 1.

Após ser eliminado nas oitavas de final da Liga Europa, o Monaco volta as suas atenções ao francês, no qual é o oitavo colocado, e precisa de um triunfo se quiser seguir lutando por uma vaga nas competições europeias.

O PSG, por outro lado, é o líder isolado do torneio, mas atravessa uma crise devido às eliminações recentes, com suas estrelas rendendo abaixo do esperado. .

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Monaco terá o reforço de Jean Lucas, que cumpriu suspensão automática no último jogo.

Porém, Fabregas e Diatta seguem no departamento médico.

No PSG, Verrati também volta após cumprir suspensão. Ander Herrera, Sergio Ramos, Di Maria, Bernat e Kurzawa compõem a lista dos lesionados.

Além disso, o técnico Mauricio Pochettino soube neste sábado que Navas e Messi estão gripados e aguarda por um parecer do departamento médico para saber se poderá contar com a dupla.

Possível escalação do Monaco: Nubel; Aguilar, Disasi, Maripan, Henrique; Martins, Fofana, Tchouameni, Golovin; Ben Yedder, Volland.

Possível escalação do PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Paredes, Pereira, Verratti; Draxler, Mbappe, Neymar.

DESFALQUES

MONACO:

Fabregas e Diatta: lesionados. PSG:

Ander Herrera, Sergio Ramos, Kurzawa, Di Maria e Bernat: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Monaco e PSG será transmitido pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, na internet.