Karetsas, na partida dos aurinegros fora de casa no Alte Försterei (0 a 0), havia entrado em campo poucos minutos antes no lugar de Maximilian Beier, aos 62 minutos. O meia-atacante se machucou ao tentar girar para passar por Rani Khedira, do Union, na própria área.

Ele torceu a perna e demonstrou sentir muita dor. Durante o atendimento, o capitão do BVB, Nico Schlotterbeck, sinalizou imediatamente para o banco que Karetsas não tinha condições de continuar. O jogador deixou o campo mancando, amparado por membros da comissão técnica. A promessa dos Estados Unidos Mathis Albert entrou em seu lugar aos 70 minutos.

"Espero que não seja nada grave", disse o destaque da defesa do Dortmund, Waldemar Anton, à Sky após o apito final. "Ele provavelmente ficou preso no gramado e a perna cedeu um pouco." Uma nova ausência do grego "nos prejudicaria muito", acrescentou o goleiro Gregor Kobel.

Seu adversário Khedira desejou uma boa recuperação a Karetsas: "Espero que ele não fique fora por muito tempo."

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Como reagiram Lars Ricken e Niko Kovac?

Assim, as semanas difíceis continuam para Karetsas. O reforço de 18 anos, que teve grande impacto após sua transferência por 30 milhões, vindo do KRC Genk no verão, ainda busca recuperar a forma desde seu colapso na Liga dos Campeões contra o Villarreal no início de setembro.

"Teremos de fazer mais exames para saber a gravidade da lesão. Não podemos dar um diagnóstico agora", disse o diretor executivo de esportes Lars Ricken.

"Agora precisamos ver se é algo mais sério ou não. Espero, é claro, que não seja", disse o técnico Niko Kovac. "É frustrante. Neste momento, sinto muito pelo garoto, que certamente não tem tido muita sorte."