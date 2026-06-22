Mohamed Salah, o artilheiro histórico dos árabes na Copa do Mundo

Mohamed Salah entrou para a história da Copa do Mundo em grande estilo, após marcar um gol na vitória da seleção egípcia sobre a Nova Zelândia por 3 a 1, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O capitão dos Faraós elevou sua contagem para três gols em suas participações na Copa do Mundo, igualando o recorde de maior número de gols marcados por jogadores árabes na competição, que é compartilhado por várias estrelas árabes das edições anteriores.

Salah agora está empatado com o marroquino Youssef En-Nesyri, o tunisiano Wahbi Khazri e os sauditas Sami Al-Jaber e Salem Al-Dossari, já que todos alcançaram 3 gols na competição mundial.

O craque do Liverpool havia marcado dois gols pela seleção egípcia na edição de 2018 na Rússia, contra as seleções da Rússia e da Arábia Saudita, antes de marcar seu terceiro gol na Copa do Mundo de 2026 na partida contra a Nova Zelândia, na qual foi eleito o melhor jogador da partida.

Salah não se contentou em alcançar o topo da lista dos maiores artilheiros árabes da história da Copa do Mundo, mas também assumiu sozinho a liderança dos artilheiros da seleção egípcia na competição, ultrapassando Abdel Rahman Fawzi, que marcou dois gols na edição de 1934.

Agora, o capitão dos Faraós tem uma oportunidade de ouro para assumir sozinho o recorde árabe, caso consiga balançar as redes do Irã na terceira rodada da fase de grupos.

Leia também:

“Todos sabemos o que aconteceu no Catar”... A TV argelina critica duramente o árbitro da partida contra a Argentina