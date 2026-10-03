Um clima de raiva e choque tomou conta do ambiente da seleção croata após a pesada derrota para a Inglaterra por 7 a 0 na cidade de Rijeka, a maior derrota da história da Croácia, levando o capitão Luka Modric a fazer declarações contundentes nas quais criticou o desempenho, afirmando que o ocorrido não condiz com a seleção de seu país.

Modric, que voltou à escalação titular após sua ausência no confronto contra a Espanha, disse após a partida: "É difícil encontrar uma explicação para um desempenho como esse sem falar em atritos, erros, agressividade e falta de união. Estou aqui há 20 anos, mas pela primeira vez sinto vergonha depois de uma partida".

E acrescentou o capitão da Croácia: "A derrota é compreensível porque a Inglaterra é melhor do que nós no momento, mas perder dessa maneira e manchar a reputação que construímos ao longo dos anos é algo inaceitável. Sinto uma vergonha enorme".

Modric prosseguiu com sua crítica ao desempenho, dizendo: "Não dá para jogar futebol dessa maneira. Senti como se nos faltassem 4 ou 5 jogadores. Foi uma noite catastrófica, e não devemos culpar uns aos outros nem procurar um bode expiatório, mas sim nos unirmos".

A Croácia tem pela frente um confronto difícil contra a Espanha na próxima partida, algo cuja dificuldade Modric reconhece após a dura derrota, afirmando: "Temos que nos unir porque outra partida difícil nos espera. Precisamos mostrar nossa verdadeira têmpera, nossa indignação, orgulho, vontade, determinação e união. Jogar dessa forma é inaceitável".

E acrescentou o veterano craque da Croácia: "Hoje perderíamos até para um time da terceira divisão".

A raiva não se limitou a Modric, já que Slaven Bilic, técnico da seleção croata, assumiu a responsabilidade pela derrota, dizendo: "A Croácia não merece isso. A responsabilidade é minha; eu sou o técnico, e esta é a seleção do meu país. Vamos analisar tudo, mas algumas coisas são inaceitáveis".

Bilic ressaltou que o confronto contra a Espanha representa uma oportunidade de resgatar a personalidade da seleção, dizendo: "Não há outro caminho para seguirmos em frente a não ser apresentar uma boa atuação contra a Espanha. É fácil ser positivo quando as coisas vão bem, mas agora é a hora certa de mostrar nossa união e nossa personalidade".

E concluiu o técnico da Croácia: "É ridículo dizer que vamos vencer a Espanha aconteça o que acontecer, mas temos que mostrar uma Croácia forte e corajosa".