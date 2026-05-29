A nova temporada da Major League Soccer continua neste fim de semana em sua nova plataforma oficial, a Apple TV.
A Major League Soccer reformulou completamente sua estratégia de transmissão. Em uma grande vitória para os fãs de futebol e para quem optou por cancelar a TV a cabo, a Apple retirou definitivamente o modelo de assinatura independente “MLS Season Pass”. A partir de agora, todo o pacote de transmissões ao vivo da MLS foi integrado de forma transparente à assinatura padrão da Apple TV, sem custo adicional.
Seja para acompanhar o ícone global Lionel Messi em Miami, assistir ao clube da sua cidade natal disputar o Supporters’ Shield ou acompanhar o drama de alto risco dos playoffs da MLS Cup, acompanhar a ação está mais fácil — e mais barato — do que nunca. Aqui está tudo o que você precisa saber para se preparar e desbloquear a melhor experiência de assistir aos jogos diretamente do seu aplicativo da Apple TV.
Quanto custa uma assinatura do Apple TV+?
No início de 2026, o preço padrão da assinatura do Apple TV+ nos Estados Unidos é de US$ 12,99 por mês.
Para quem planeja manter o serviço a longo prazo, há uma opção anual disponível por US$ 99,99 por ano, que oferece uma economia significativa em comparação com o pagamento mensal.
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Onde assistir à MLS com narração em espanhol
Os jogos transmitidos por canais nacionais como FOX ou FS1 estão disponíveis com narração em espanhol na FOX Deportes. Nosso serviço de streaming favorito, o Fubo, oferece a MLS com narração em espanhol.
Onde assistir à MLS ao redor do mundo
A Apple TV é a fonte exclusiva da MLS em todo o mundo. Com um Passe de Temporada da MLS, você pode assistir à liga de qualquer lugar do mundo.
|Canal de TV dos EUA e transmissão online
|Passe de temporada da MLS na Apple TV / FOX / FS1 / FOX Deportes / Fubo
|Canais de TV e streaming no Canadá
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