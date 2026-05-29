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LAFC captain Carlos Vela lifts MLS Cup trophy in 2022Getty
Neil Bennett

Traduzido por

MLS na Apple TV em 2026: preço, planos de assinatura e como assistir aos jogos ao vivo

A Major League Soccer volta no dia 25 de fevereiro e será transmitida com exclusividade pela Apple TV

A nova temporada da Major League Soccer continua neste fim de semana em sua nova plataforma oficial, a Apple TV.

A Major League Soccer reformulou completamente sua estratégia de transmissão. Em uma grande vitória para os fãs de futebol e para quem optou por cancelar a TV a cabo, a Apple retirou definitivamente o modelo de assinatura independente “MLS Season Pass”. A partir de agora, todo o pacote de transmissões ao vivo da MLS foi integrado de forma transparente à assinatura padrão da Apple TV, sem custo adicional.

Seja para acompanhar o ícone global Lionel Messi em Miami, assistir ao clube da sua cidade natal disputar o Supporters’ Shield ou acompanhar o drama de alto risco dos playoffs da MLS Cup, acompanhar a ação está mais fácil — e mais barato — do que nunca. Aqui está tudo o que você precisa saber para se preparar e desbloquear a melhor experiência de assistir aos jogos diretamente do seu aplicativo da Apple TV.

Quanto custa uma assinatura do Apple TV+?

No início de 2026, o preço padrão da assinatura do Apple TV+ nos Estados Unidos é de US$ 12,99 por mês.

Para quem planeja manter o serviço a longo prazo, há uma opção anual disponível por US$ 99,99 por ano, que oferece uma economia significativa em comparação com o pagamento mensal.

7 dias de teste para novos assinantesResgate agora
3 meses grátis na compra de produtos AppleResgate agora
Pacote de assinaturas da Apple a partir de US$ 19,95Resgatar agora

Onde assistir à MLS com narração em espanhol

Os jogos transmitidos por canais nacionais como FOX ou FS1 estão disponíveis com narração em espanhol na FOX Deportes. Nosso serviço de streaming favorito, o Fubo, oferece a MLS com narração em espanhol.

Assista à MLS em espanhol no FuboComeceo teste gratuito

Onde assistir à MLS ao redor do mundo

A Apple TV é a fonte exclusiva da MLS em todo o mundo. Com um Passe de Temporada da MLS, você pode assistir à liga de qualquer lugar do mundo.

Canal de TV dos EUA e transmissão onlinePasse de temporada da MLS na Apple TV / FOX / FS1 / FOX Deportes / Fubo
Canais de TV e streaming no CanadáPasse de temporada da MLS na Apple TV / TSN
Resto do mundoPasse de Temporada da MLS na Apple TV
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