Mistério até o último momento: Barcelona e Real Madrid sob o mesmo teto na noite da Bola de Ouro

O mistério tomou conta da cerimônia da Bola de Ouro 2026, depois de os organizadores terem conseguido manter em sigilo a identidade do vencedor até os últimos instantes, sem vazamentos ou especulações confirmadas, em um cenário diferente de algumas edições anteriores, que presenciaram ampla polêmica em torno dos resultados da votação, como aconteceu em 2024.

Apesar de a votação ter sido encerrada um mês antes da cerimônia, não surgiu nenhum indício que revelasse a identidade do vencedor, enquanto o atraso de 70 minutos no início do evento aumentou o clima de mistério, em um momento em que a lista dos trinta indicados apresentava forte concorrência entre Ousmane Dembélé, Rodri, Marc Cucurella, Gabriel Magalhães, Yan Diomande, Michael Olise, Luis Díaz, Bukayo Saka, Kylian Mbappé, Lamine Yamal e Harry Kane, que estavam entre os nomes mais cotados para disputar as três primeiras colocações.

A cerimônia também contou com a presença de alguns goleiros espanhóis, Unai Simón, David Raya e Joan García, para acompanhar a conquista do prêmio por Simón, goleiro do Athletic Bilbao, em uma noite que celebrou o futebol espanhol.

Em uma cena marcante, segundo o jornal espanhol "AS", as delegações de Barcelona e Real Madrid se hospedaram no mesmo hotel durante a estadia em Londres, em meio a um clima distante da rivalidade habitual entre os dois clubes, enquanto a delegação do Barcelona foi maior após a conquista de prêmios na categoria feminina, além da premiação de Lamine Yamal com o Troféu Kopa de melhor jovem jogador.

Ao longo dos últimos anos, a Bola de Ouro deixou de ser uma cerimônia restrita, realizada dentro das redações da revista France Football ou no estádio do time vencedor, como aconteceu com Luís Figo em 2001, para se tornar um evento global que atrai o interesse do público e dos meios de comunicação.

O prêmio passou a carregar dimensões esportivas, sociais e comerciais, depois que o tapete vermelho e a presença das estrelas do esporte se tornaram parte essencial do cenário, algo que se materializou mais uma vez na cerimônia de Londres, que reuniu um grupo seleto de jogadores de futebol atuais e ex-jogadores, reforçando o lugar da Bola de Ouro entre os mais importantes prêmios esportivos do mundo.



