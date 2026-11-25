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A próxima janela de transferências nem abriu e já há muitas especulações sobre possíveis saídas do Stuttgart. O clube precisa gerar receitas. Entenda por quê e como chegou, de certa forma, a uma armadilha.

De candidato ao rebaixamento a participante frequente de competições europeias, do temor pela própria sobrevivência ao título da Copa da Alemanha, de um time sem identidade a um elenco repleto de jogadores da seleção alemã: a ascensão do Stuttgart nos últimos anos é, sem dúvida, uma das transformações mais notáveis da história recente da Bundesliga.

Ainda assim, o conselho fiscal vem contendo o entusiasmo há anos, sempre de olho nas finanças. É claro que o aspecto econômico tem papel central em todos os clubes, pelo menos na Alemanha. No Stuttgart, porém, as especulações sobre a saída de jogadores importantes para gerar as receitas com transferências exigidas pela cúpula já viraram quase uma tradição. Foi assim no último verão europeu e volta a ser agora, nas semanas que antecedem a abertura da janela de inverno. Uma situação que também não passou despercebida por Uli Hoeneß .

Jamie Leweling, Bilal El Khannouss e Angelo Stiller, que supostamente já não é unanimidade , são apontados como candidatos a uma venda. Ramon Hendriks e Finn Jeltsch, um dos favoritos de Jürgen Klopp , também despertam interesse. A saída de qualquer um deles, caso aconteça, representaria uma perda considerável de qualidade. Além disso, fica a pergunta: por que o Stuttgart aceitaria um desfalque tão importante no elenco?

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Afinal, há pouco mais de um ano, o clube recebeu uma quantia enorme por Nick Woltemade, voltou a chegar à final da Copa da Alemanha e se classificou para a lucrativa Champions League. Todo esse dinheiro não pode simplesmente ter desaparecido, certo? A questão, porém, não é tão simples.

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Um império próprio: o Stuttgart tem grandes planos

Também não se aplica o estereótipo de que, na Suábia, cada centavo é contado três vezes. A determinação do conselho fiscal de gerar receitas com transferências na casa das dezenas de milhões de euros se deve a várias necessidades.

Para começar, apesar dos bons números financeiros do exercício de 2025, com mais de 80 milhões de euros em receitas adicionais e cerca de 7 milhões de euros a mais de lucro em relação a 2024, o Stuttgart precisa de dinheiro para projetos de infraestrutura. Já em agosto, veio à tona que a sede administrativa na Mercedesstraße passaria por uma reforma completa e poderia até ser reconstruída. O presidente da diretoria, Alexander Wehrle, anunciou ainda, na assembleia de sócios, a intenção de comprar o Carl-Benz-Center. O edifício fica entre a MHP Arena e a Porsche Arena. A área dispõe de 20.000 metros quadrados de espaço útil, onde o Stuttgart atualmente aluga instalações para setores como marketing, loja oficial e academia de base. Um museu do clube também está nos planos.

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Segundo o jornal Bild, apenas o último projeto custará 50 milhões de euros. A compra deverá ser financiada por um empréstimo bancário e, a longo prazo, se pagar com a economia nos aluguéis. Nesse contexto, a reforma da sede administrativa, que data dos anos 1980, também poderá começar a partir de 2029.

Por falar em empréstimos, a reforma da MHP Arena para a Eurocopa de 2024, que acabou custando entre 130 e 140 milhões de euros, ainda não foi quitada. O pagamento do financiamento vai até 2034.

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A busca pela independência e o sonho de ter um império próprio em Bad Cannstatt reforçam as grandes ambições do Stuttgart. Na mesma assembleia de sócios, Wehrle até brincou ao fim de seu discurso: "Talvez um dia a gente consiga até ter um estádio maior aqui no Neckarpark."

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Missão gigantesca! Stuttgart corre o risco de perder vários jogadores

Além disso, é preciso compensar o déficit nada desprezível nas transferências do último verão europeu. Enquanto cerca de 55 milhões de euros, segundo relatos, foram gastos com Dzenan Pejcinovic e Leo Sauer, reforços que até agora não deram resultado, e com a contratação definitiva de El Khannouss, antes emprestado, o Stuttgart recebeu no papel cerca de 38 milhões de euros. Mas há um detalhe importante: uma parcela considerável desse valor nem sequer entrou na conta do clube.

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Dos cerca de 22 a 23 milhões de euros por Chema Andres, incluídos nos 38 milhões, o Real Madrid recebeu uma quantia expressiva graças a uma cláusula de participação em uma futura venda. O valor exato não foi divulgado, e os relatos divergem bastante: alguns falam em metade do montante, 11 milhões de euros, enquanto outros apontam 7 milhões de euros. Além disso, a saída estaria causando incompreensão dentro do clube , já que, por ter ocorrido pouco antes do fechamento da janela, não foi possível contratar um substituto.

Por outro lado, El Khannouss, Stiller e Leweling recusaram no verão europeu propostas lucrativas que renderiam cerca de 40 milhões de euros por jogador e compensariam os investimentos de uma só vez.

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Há ainda o aumento do orçamento para o elenco, que acompanhou a evolução esportiva e, segundo informações da revista kicker, passou de 105 milhões para 163 milhões de euros em três anos. Os gastos com salários cresceram consideravelmente devido às contratações caras e às renovações de jogadores importantes, como o capitão Deniz Undav, que se tornou o jogador mais bem pago da história do clube, com 5,5 milhões de euros, além de bônus e luvas .

Até a próxima temporada, também será preciso decidir quem subirá de patamar na folha salarial. Um ano depois, o clube corre o risco de passar por uma reformulação radical . Nada menos que 15 (!) contratos chegam ao fim, entre eles os de titulares atuais como Maximilian Mittelstädt, Jeff Chabot, Chris Führich, Josha Vagnoman, além de Stiller, Demirovic e Hendriks. O vínculo do jovem Yannik Spalt também termina. Portanto, será preciso definir quase tudo até o verão europeu. Essa será a última chance de receber dinheiro por esses jogadores. Caso contrário, o clube poderá perder vários deles sem receber pela transferência. Uma missão nada menos que gigantesca para a direção esportiva liderada por Fabian Wohlgemuth e Christian Gentner.

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As negociações com Hendriks, por exemplo, já acontecem há algum tempo . Além de um aumento salarial considerável, porém, o jogador de 25 anos também estaria exigindo uma cláusula de rescisão, algo que boa parte do conselho aparentemente não quer mais oferecer no futuro. As experiências recentes foram ruins. Por causa dessas cláusulas, tanto Waldemar Anton, por 22,5 milhões de euros, quanto Serhou Guirassy, por 18,5 milhões, foram para o Borussia Dortmund por valores relativamente baixos. Hiroki Ito se transferiu para o Bayern de Munique por 23,5 milhões de euros. No elenco atual, apenas Stiller, com cláusula de 37 milhões de euros, e El Khannouss, de 75 milhões de euros, ainda têm essa opção de saída. Segundo a Sport Bild, a cláusula de Führich expirou recentemente.

Sebastian Hoeneß pode explodir: Stuttgart enfrenta um problema quase insolúvel

Neste inverno, o Stuttgart provavelmente poderia pedir ainda mais pelos possíveis candidatos a uma venda. Sua posição nas negociações deve ser melhor quando se trata de saídas tão dolorosas no meio da temporada. Por outro lado, perder um titular irritaria o técnico Sebastian Hoeneß, que naturalmente não quer abrir mão de nenhum jogador importante.

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Após a saída de Woltemade, Hoeneß já havia criticado publicamente o planejamento do elenco, visivelmente irritado, e exigido contratações . "É claro que existe uma situação financeira", disse ele, acrescentando que também era "normal" surgir uma "tensão". "Mas a responsabilidade esportiva é do treinador." Logicamente, sua posição não mudou desde então. É uma situação explosiva. Ainda mais porque, pelos motivos citados, a questão do saldo das transferências voltará à tona após a temporada.

As ambições esportivas também ficariam ameaçadas, o que teria consequências em cadeia. Afinal, avançar na Champions League renderia entre 10 e 20 milhões de euros, algo bastante realista diante dos sete pontos conquistados até agora em quatro jogos. As duas últimas partidas da fase de liga, possivelmente decisivas, contra o Club Brugge e o PSV Eindhoven, só acontecerão após a virada do ano, quando a janela de transferências já estará aberta.

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Uma nova classificação para a Champions League no ano que vem também fortaleceria a posição do clube nas negociações contratuais, previstas ou já em andamento, com Hendriks e outros jogadores. Depois do início irregular de temporada, porém, ela está longe de ser garantida, embora ainda seja um pouco cedo para fazer prognósticos após dez rodadas.

Assim, o Stuttgart está, de certa forma, numa armadilha. Equilibrar a qualidade do elenco e as finanças está se tornando um problema quase insolúvel para a diretoria. Para complicar ainda mais, o atrito com o técnico Hoeneß parece inevitável. Aliás, o contrato dele também termina em 2028.

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Stuttgart corre o risco de perder vários jogadores: os contratos que vão terminar

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