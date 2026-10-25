O Real Madrid incumbiu alguns jogadores de seu elenco principal de uma missão especial horas antes do início do Clássico contra o Barcelona, na noite deste domingo, em partida válida pelo Campeonato Espanhol.

O Barcelona ocupa a liderança do Campeonato Espanhol com 27 pontos, enquanto o Real Madrid está na terceira posição, com 21 pontos.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", os jogadores Yan Diomande e Éder Militão participaram de um encontro com os torcedores no hotel de concentração do Real Madrid.

Alguns torcedores conseguiram tirar fotos e obter autógrafos dos jogadores poucas horas antes da partida do Clássico.

Próximas partidas BAR La Liga 16:00 RMA Assistir

A caminhada ainda é longa no Campeonato Espanhol, mas a oportunidade está diante do Barcelona, líder de LaLiga, para aumentar a diferença, o que torna este Clássico uma espécie de final contra o Real Madrid, que cambaleia à beira do colapso e precisa dos pontos do confronto para voltar com força à disputa.