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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Missão especial para dupla do Real Madrid poucas horas antes do início do Clássico

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Eder Militao
Y. Diomande
Espanha
Brasil
Costa do Marfim

Confronto de alto nível

O Real Madrid incumbiu alguns jogadores de seu elenco principal de uma missão especial horas antes do início do Clássico contra o Barcelona, na noite deste domingo, em partida válida pelo Campeonato Espanhol.

O Barcelona ocupa a liderança do Campeonato Espanhol com 27 pontos, enquanto o Real Madrid está na terceira posição, com 21 pontos.

 De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", os jogadores Yan Diomande e Éder Militão participaram de um encontro com os torcedores no hotel de concentração do Real Madrid.

 Alguns torcedores conseguiram tirar fotos e obter autógrafos dos jogadores poucas horas antes da partida do Clássico.

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25 de out. de 2026

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A caminhada ainda é longa no Campeonato Espanhol, mas a oportunidade está diante do Barcelona, líder de LaLiga, para aumentar a diferença, o que torna este Clássico uma espécie de final contra o Real Madrid, que cambaleia à beira do colapso e precisa dos pontos do confronto para voltar com força à disputa.

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