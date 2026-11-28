Como assistir a Mirassol x Athletico Paranaense com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.
Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita
- Contrate uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo em seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo será transmitido oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta no serviço oficial para ter acesso completo e curtir o jogo!
Prévia do jogo
O Mirassol recebe o Athletico Paranaense em uma partida da Série A, na reta final da temporada brasileira.
O time da casa ocupa a 17ª posição e busca se afastar da zona de perigo. Vem de uma derrota por 1 a 0 para o Fluminense em 22 de novembro, após um empate sem gols com o Atlético-MG.
A equipe de Rafael Guanaes venceu a Chapecoense fora de casa por 2 a 1 no início deste mês, mas perdeu para o Corinthians e empatou com o São Paulo nos outros dois jogos dessa sequência.
O Athletico Paranaense chega na quinta posição e ainda busca uma vaga entre os quatro primeiros. O time de Odair Hellmann venceu o Remo por 4 a 2 em 22 de novembro, um resultado bem-vindo após uma fase difícil.
A vitória encerrou uma sequência de três derrotas seguidas no campeonato, contra Flamengo, Vasco da Gama e Grêmio. O time visitante quer aproveitar o embalo.
O Athletico também venceu o encontro mais recente entre as equipes, por 1 a 0 em casa, em maio.
Confira tudo o que você precisa saber sobre o horário do jogo e as opções de transmissão na TV e pela internet.
Notícias e elencos dos times
Prováveis escalações de Mirassol x Athletico Paranaense
Técnico
- R. Guanaes