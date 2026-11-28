Como assistir a Mirassol x Athletico Paranaense com uma VPN

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. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo em seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo será transmitido oficialmente.

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Prévia do jogo

Brasileirão - Rodada 37 29 de nov. de 2026 - 16:30

O Mirassol recebe o Athletico Paranaense em uma partida da Série A, na reta final da temporada brasileira.

O time da casa ocupa a 17ª posição e busca se afastar da zona de perigo. Vem de uma derrota por 1 a 0 para o Fluminense em 22 de novembro, após um empate sem gols com o Atlético-MG.

A equipe de Rafael Guanaes venceu a Chapecoense fora de casa por 2 a 1 no início deste mês, mas perdeu para o Corinthians e empatou com o São Paulo nos outros dois jogos dessa sequência.

O Athletico Paranaense chega na quinta posição e ainda busca uma vaga entre os quatro primeiros. O time de Odair Hellmann venceu o Remo por 4 a 2 em 22 de novembro, um resultado bem-vindo após uma fase difícil.

A vitória encerrou uma sequência de três derrotas seguidas no campeonato, contra Flamengo, Vasco da Gama e Grêmio. O time visitante quer aproveitar o embalo.

O Athletico também venceu o encontro mais recente entre as equipes, por 1 a 0 em casa, em maio.

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