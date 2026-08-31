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Sam Vreeswijk

Traduzido por

Mini-clássico entre Jong PSV e Jong Ajax termina empatado; Jong AZ vence o Jong FC Utrecht

Jong PSV x Jong Ajax
Jong PSV
Jong Ajax
Eerste Divisie
Jong AZ Alkmaar x Jong FC Utrecht
Jong AZ Alkmaar
Jong FC Utrecht
A. Jones
E. Unuvar
A. Oufkir
T. de Wit
E. Chigozie Owen

O Jong PSV não conseguiu vencer o duelo da Keuken Kampioen Divisie contra o Jong Ajax na noite de segunda-feira. Em Eindhoven, ficou no 1 a 1. Ao mesmo tempo, o Jong AZ conquistou uma vitória apertada sobre o Jong FC Utrecht: 2 a 1.

Jong PSV - Jong Ajax 1 a 1

No sábado, os times principais dos dois clubes se enfrentam em Amsterdã, mas na noite de segunda-feira já foi a vez de Jong PSV e Jong Ajax, em Eindhoven. Após quinze minutos, o Jong Ajax abriu o placar, quando Emre Ünüvar completou para o gol um cruzamento rasteiro de Levi Acheampong.

Depois disso, as duas equipes criaram chances para o segundo gol da partida. No fim, foi o Jong PSV quem marcou. Amir Bouhamdi foi derrubado na área por Leroy Fränkel, e Austyn Jones converteu o pênalti assinalado: 1 a 1. Esse também foi o placar final.

Jong AZ - Jong FC Utrecht 2 a 1

O Jong FC Utrecht teve um início dos sonhos, porque já antes de um minuto o placar marcava 0 a 1. Emmanuel Chigozie Owen foi lançado e encobriu Kiyani Zeggen, que não ficou totalmente isento de culpa no lance.

A vantagem daquele gol sofrido tão cedo para o Jong AZ foi que ainda havia tempo de sobra para virar a situação. E conseguiu. Ayoub Oufkir, lançado em profundidade, bateu colocado no canto mais distante para fazer 1 a 1 e, logo após o intervalo, Tycho de Wit completou para o gol o 2 a 1. Depois disso, não houve mais gols.

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