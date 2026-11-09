Alisson confirma que deseja renovar contrato com o Liverpool
Ao falar sobre a possibilidade de renovar seu contrato, em declarações reproduzidas pela BBC Sport, Alisson deixou claro onde se vê jogando nos próximos anos. “Sim [quero ficar], é o que tenho em mente. Estou focado em jogar todas as partidas, mas estou feliz em ficar”, disse Alisson. O goleiro de 34 anos, contratado da Roma em 2018 por 66,8 milhões de libras e que desde então disputou 347 partidas pelo Liverpool, continua sendo uma peça fundamental em Anfield.
O brasileiro explicou ainda quais fatores influenciarão sua decisão final, embora já tenha definido sua preferência. “Isso depende de muitos fatores e de diferentes situações. Mas minha vontade é ficar. Estou feliz aqui e minha família está feliz aqui”, explicou. “Ainda tenho fome de títulos e de fazer boas atuações. Quero continuar jogando no mais alto nível pelo máximo de tempo possível. É assim que penso.”
Negociações contratuais e apoio do treinador
Questionado diretamente se já havia iniciado conversas formais sobre um novo contrato, o goleiro esclareceu a situação. “Não, mas meu agente está conversando com o clube”, revelou. O brasileiro conquistou status de lenda em Anfield, tendo vencido duas edições da Premier League, duas Copas da Liga Inglesa, a Copa da Inglaterra, a Champions League e o Mundial de Clubes durante sua passagem pelo clube.
O desejo do goleiro de ficar está em sintonia com a posição manifestada publicamente pela comissão técnica do Liverpool. Na semana passada, o técnico Andoni Iraola falou sobre a incerteza em torno do veterano. Admitiu não saber se esta seria a etapa final da passagem do brasileiro pelo clube, mas expressou o forte desejo de que ele continue fazendo parte do projeto. Iraola disse esperar que o goleiro possa “continuar por mais tempo” e reconheceu o enorme valor de Alisson não apenas pelas defesas, mas também por sua liderança no vestiário.
Em busca de regularidade para disputar títulos
Depois de uma semana difícil, em que o Liverpool sofreu reveses contra Arsenal e Fenerbahce, Alisson fez uma série de defesas decisivas para ajudar a garantir uma vitória importante sobre o Crystal Palace no domingo. Para ele, porém, as atuações individuais não bastam: o elenco precisa alcançar maior estabilidade coletiva se quiser voltar ao topo do futebol inglês e europeu. “A realidade é que não estamos rendendo tão bem quanto podemos. Isso não significa que estejamos jogando mal. Temos ido bem em muitas partidas, mas ainda falta regularidade”, admitiu.
O brasileiro está otimista quanto ao futuro do projeto em Anfield e aponta a qualidade dos profissionais do clube como motivo para ter confiança. “Temos um técnico de alto nível e jogadores de alto nível. Somos capazes de grandes coisas, mas, como equipe, precisamos chegar a um ponto em que sintamos: ‘Agora estamos bem. Temos confiança. Temos tudo o que é necessário para vencer.’ Estamos construindo isso. Espero que cheguemos lá bem rápido, mas leva tempo. Precisamos ter paciência, só que, como jogadores, pensamos que não temos tempo a perder”, concluiu.
Os números de Alisson e a posição do Liverpool na tabela
Alisson disputou 14 partidas em todas as competições nesta temporada, sofreu 20 gols e terminou quatro jogos sem ser vazado. Enquanto isso, o Liverpool ocupa a quarta posição na Premier League, com 18 pontos, nove a menos que o líder Arsenal.