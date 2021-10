Ceni pede, e Milton Cruz volta a integrar comissão técnica do São Paulo

Responsável por cuidar da transição entre a base e o profissional, Milton Cruz é chamado por Rogério Ceni para integrar a sua comissão técnica no SPFC

A chegada de Rogério Ceni ao São Paulo acarretou em mudanças no CT da Barra Funda. Uma delas foi a volta de Milton Cruz ao futebol profissional. Contratado para fazer a transição das divisões de base para o elenco principal, ele foi chamado pelo novo treinador para integrar a sua comissão técnica.

O novo auxiliar do time profissional já trabalhou na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na noite dessa segunda-feira (18), conforme apurado pela Goal. A sua volta à equipe principal foi uma solicitação de Rogério Ceni. Eles trabalharam juntos enquanto o atual comandante era goleiro do clube.

Milton Cruz foi contratado em março deste ano por influência de Muricy Ramalho, que atua como coordenador técnico do clube desde o início da gestão de Julio Casares. Na ocasião, a ideia era aproveitá-lo nas divisões de base. Ele tinha a incumbência de trabalhar a transição de atletas revelados em Cotia para a Barra Funda. O profissional exerceu o cargo durante a passagem de Hernán Crespo pelo clube.

A primeira passagem de Milton Cruz pelo São Paulo se encerrou em 2016, depois de 22 anos de clube. À época, ele se desentendeu com o então presidente Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, e o ex-diretor de futebol Luiz Cunha. A dupla decidiu pela demissão do profissional.

O então auxiliar-técnico pedia indenização de R$ 26 milhões na primeira petição, mas, depois de algumas negativas da Justiça do Trabalho, a demanda foi reduzida para R$ 1,8 milhão, conforme atualização monetária. Ele solicitou o fim do processo em 10 de fevereiro passado, já com o presidente Julio Casares há mais de um mês no cargo e com Muricy devidamente reinstalado no CT da Barra Funda.

O novo contrato de trabalho entre Milton Cruz e São Paulo foi assinado em 1º de março de 2021. No fim de fevereiro, porém, ele já havia atuado de maneira informal no departamento de futebol ao lado do coordenador técnico. A dupla mapeou possíveis contratações e debateu outras ações da diretoria no mercado da bola.