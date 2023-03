Millonarios x Universidad de Quito ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Pré-Libertadores

Times se enfrentam na quinta-feira (2) pelo jogo de volta da segunda fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Universidad de Quito e Millonarios se enfrentam na noite desta quinta-feira (23), às 20h (de Brasília), em Quito, pelo jogo de ida da segunda fase da Pré-Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming.

Após empatarem sem gols no jogo de ida no Equador, quem vencer ficará com a classificação. Caso haja um novo empate, a decisão da vaga será nas penalidades. Vale lembrar que quem passar desse confronto irá enfrentar o Atlético-MG.

Prováveis escalações

Escalação da Universidad de Quito: Cuero, Mninda, Oneto, Guerra, Requelme, Minda, Araujo, Caicedo, Franco, Diáz e Colmán.

Escalação do Millonarios: Montero, Perlaza, Llinás, Vargas, Bertel, Giraldo, Pereira, Silva, Cortés, Cataño e Castro.

Desfalques

Universidad de Quito

Sem desfalques confirmados.

Millonarios

Sem desfalques confirmados.

Quando é?