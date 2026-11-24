Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

A temporada do Borussia Mönchengladbach começou da pior maneira possível. Com apenas uma vitória e um empate no campeonato, o time está na lanterna, já a seis pontos do trio formado por Paderborn, Colônia e Mainz. Houve até uma troca no comando em meados de setembro, com a saída de Polanski e a chegada de Blessi, ex-Genoa, mas a mudança não deu os frutos esperados.

Há poucos motivos para comemorar neste início de temporada, mas um deles é a ascensão de um talento que já se tornou um nome importante no mercado: Wael Mohya. Muitos clubes estão de olho nele e, segundo o TeamTalk, ele pode ser um dos primeiros nomes sugeridos por Krosche ao Milan.

QUEM É WAEL MOHYA: Meia ofensivo nascido em 2008, praticamente em 2009, já que faz aniversário em 31 de dezembro, nasceu em Mettmann, na Alemanha, em uma família de origem marroquina. Por isso, tem dupla cidadania. Passou muito cedo do SV Straelen para o Borussia Mönchengladbach, onde percorreu todas as categorias de base. Na temporada passada, porém, deu um salto impressionante: saiu do sub-17 para o sub-19 e, depois, passou a integrar de forma permanente o elenco principal.

O Borussia aposta tanto nele que o fez estrear aos 16 anos e 347 dias, tornando-o o jogador mais jovem a estrear pelo clube. Mohya recebeu elogios tanto do então técnico Polanski: "Wael entra em campo todos os dias com um sorriso, demonstrando dedicação e alegria de jogar. É exatamente esse tipo de atitude que queremos ver nele"; quanto do diretor esportivo Rioland Virkus: "Estamos convencidos de suas qualidades. O Borussia quer oferecer essa oportunidade aos jovens".

Publicidade Publicidade

UM TALENTO "À LA WIRTZ": Meia ofensivo de origem, capaz de atuar muito bem entre as linhas, atrás dos atacantes, ou, quando necessário, como um meio-campista que avança para o ataque, Mohya é um daqueles armadores de grande impacto que o futebol alemão revelou nos últimos anos. Um jogador no estilo de Musiala, apesar do azar com seus conhecidos problemas físicos, ou de Wirtz, nome ao qual voltaremos.



Mohya é muito rápido, ágil e bom no um contra um, tanto em espaços curtos quanto em velocidade, além de saber carregar e conduzir a bola com os dois pés. À desenvoltura própria da juventude soma-se a disposição para encarar duelos e confrontos físicos.

Tópicos relacionados

NÚMEROS EM ALTA E O "PROJETO DE KLOPP": Apesar do já mencionado desempenho do Gladbach, Mohya vem conseguindo se destacar neste início de temporada. Entre o campeonato e a Copa da Alemanha, até agora o único motivo de comemoração do clube, somou 12 partidas, três gols e uma assistência. Foi decisivo justamente na única vitória, por 3 a 2 sobre o Stuttgart.

Como mencionado, ele tem dupla cidadania e, até agora, sempre escolheu as seleções de base da Alemanha para sua trajetória internacional. Uma mudança para o Marrocos ainda é possível, mas o novo técnico da seleção, Jurgen Klopp, já se movimentou por ele. E é aqui que Wirtz volta à história: Klopp gostaria de tentar colocá-lo ao lado do talento que hoje está no Liverpool para que Mohya desenvolva as mesmas características técnico-táticas que ele tanto aprecia.

Publicidade

MERCADO AGITADO: Desde a estreia de Mohya, muitos clubes passaram a observá-lo. Agora, segundo o TeamTalk, a posição do Borussia Mönchengladbach na tabela está levando vários deles a se movimentar, prontos para avançar na tentativa de conseguir um preço mais baixo.

Brighton e Liverpool se movimentaram com força. As potências alemãs Bayern de Munique e Bayer Leverkusen seguem de olho, assim como Real Madrid e Barcelona. Mas, como mencionado, o Milan também está na disputa. O clube terá no novo diretor esportivo Markus Krosche um grande conhecedor da Bundesliga, que já incluiu Mohya em sua lista de possíveis contratações. O Gladbach não quer vendê-lo, mas poderá ao menos conversar diante de ofertas astronômicas que superem os 30 ou 40 milhões de euros.