Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O PSV Eindhoven segue de olho no mercado italiano para tentar reforçar seu elenco, especialmente o meio-campo. O clube busca há algum tempo uma contratação capaz de acrescentar qualidade entre as linhas e, de preferência, com boa capacidade de marcar gols.

O clube holandês está interessado há algum tempo no meio-campista belga Kevin De Bruyne, por quem já apresentou uma proposta oficial ao Napoli , recusada pelo clube italiano. O impasse nas negociações levou o PSV a avaliar possíveis alternativas e, segundo a Sky Sports CH, um nome ganhou força nas últimas horas: Ardon Jashari, do Milan.

A PROPOSTA POR DE BRUYNE: O PSV trabalha há algum tempo para tentar levar Kevin De Bruyne de volta à região de Limburgo, na fronteira entre Bélgica e Holanda, com a qual ele tem ligação e onde sua família gostaria de morar. Durante a última pausa para as seleções, quando as declarações da esposa do jogador repercutiram na imprensa e deram início à polêmica sobre seu futuro no Napoli, o clube holandês já havia iniciado os contatos com ele.

O ex-jogador do Manchester City sinalizou de imediato que, em princípio, estaria disposto a se transferir. Depois, as partes também chegaram a um entendimento inicial sobre um possível contrato, caso a transferência se concretizasse. Por isso, o PSV decidiu apresentar uma primeira proposta oficial ao Napoli.

Publicidade Publicidade

PROPOSTA RECUSADA: Os holandeses ofereceram 2 milhões de euros pela contratação definitiva do jogador na abertura da janela de janeiro, mas o Napoli considerou o valor insuficiente, pois avalia De Bruyne em uma quantia muito maior.



Embora De Laurentiis não tenha descartado sua saída, não pretende liberá-lo por esse valor, especialmente porque Massimiliano Allergri considera De Bruyne importante. Será necessária uma proposta de pelo menos 7 a 10 milhões de euros, cifras às quais o PSV, por enquanto, não gostaria de chegar. A distância entre as partes complicou o negócio e levou os holandeses a procurar alternativas mais viáveis.

Tópicos relacionados

JASHARI COMO ALTERNATIVA: Diante desse impasse, surgiu a ideia de buscar outros nomes. Segundo a Sky Sport CH, o jogador identificado pelos responsáveis pelo mercado do clube como a opção mais adequada foi Ardon Jashari, meio-campista que chegou ao Milan no verão de 2025 e hoje não tem um papel central no time italiano.

O clube holandês já entrou em contato com os representantes do suíço para sondar sua disposição para uma transferência e entender as condições do negócio.

Publicidade

O CUSTO PARA O MILAN: Jashari chegou a Milão vindo do Bruges por 34 milhões de euros fixos, mais 4 milhões em bônus, que podem elevar o investimento total a cerca de 38 milhões de euros. O meio-campista assinou um contrato de cinco anos, válido até 30 de junho de 2030, com salário de cerca de 2,5 milhões de euros líquidos por temporada, equivalente a aproximadamente 4,63 milhões de euros brutos.

Considerando o valor fixo da transferência, já que os bônus não foram acionados devido ao desempenho individual e coletivo, e a amortização em cinco anos, o valor contábil residual em janeiro de 2027 será de cerca de 24 milhões de euros, quantia necessária em uma venda para evitar prejuízo contábil. Se o negócio for estruturado como um empréstimo com opção de compra ao fim da temporada, o valor contábil residual cairá para cerca de 20,4 milhões de euros em 30 de junho de 2027.

Publicidade

PRIMEIRA PROPOSTA: O empréstimo com opção de compra é, no momento, a alternativa mais viável para o PSV, que busca uma contratação de custo reduzido pelo menos até o fim da temporada.

Segundo a Sky Sports CH, o clube de Eindhoven já iniciou contatos com o Milan e propôs justamente um empréstimo do meio-campista, de baixo custo e provavelmente na faixa dos 2 milhões de euros oferecidos ao Napoli, com uma opção de compra previamente fixada para o fim do campeonato. Para o Milan, esse valor terá de ser de pelo menos 20 milhões de euros.

Publicidade

HÁ CONCORRÊNCIA: Jashari começa a ganhar mais espaço nas rotações de Ruben Amorim, mas a perspectiva de continuar como coadjuvante não atende às ambições do meio-campista suíço, que começa, ao menos, a considerar outras oportunidades para janeiro.

O PSV não é o único interessado: vários clubes europeus acompanham a situação do jogador nascido em 2002 e, caso o Milan aceite negociá-lo, poderão entrar na disputa por ele.