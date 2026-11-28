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O PSV Eindhoven segue de olho no mercado italiano para reforçar seu elenco, especialmente o meio-campo. O clube procura há algum tempo um jogador capaz de acrescentar qualidade entre as linhas e, de preferência, marcar muitos gols.

O clube holandês tem interesse há algum tempo no meio-campista belga Kevin De Bruyne e já apresentou uma oferta oficial ao Napoli, que foi recusada. O impasse na negociação levou o PSV a avaliar alternativas e, segundo a Sky Sports CH, um nome ganhou força nas últimas horas: Ardon Jashari, do Milan.

A OFERTA POR DE BRUYNE: O PSV trabalha há algum tempo para tentar levar Kevin De Bruyne de volta à região de Limburgo, na fronteira entre Bélgica e Holanda, com a qual ele tem ligação e onde sua família gostaria de viver. Durante a última Data Fifa, quando surgiu no Napoli a questão sobre seu futuro após declarações de sua esposa repercutirem na imprensa, o clube holandês já havia iniciado os contatos com o jogador.

O ex-jogador do Manchester City sinalizou de imediato que, em princípio, estaria disposto a se transferir. Depois, as partes também chegaram a um entendimento inicial sobre um possível contrato. Por isso, o PSV decidiu apresentar uma primeira oferta oficial ao Napoli.

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OFERTA RECUSADA: A proposta dos holandeses foi de 2 milhões de euros pela contratação em definitivo do jogador na abertura da janela de janeiro, mas o Napoli não considerou o valor suficiente e avalia De Bruyne em uma quantia muito maior.



Embora De Laurentiis não tenha descartado sua saída, mesmo com De Bruyne sendo considerado importante por Massimiliano Allergri, não tem intenção de liberá-lo por esse valor. Será necessária uma proposta de pelo menos 7 a 10 milhões de euros, quantia à qual o PSV, por ora, não gostaria de chegar. A diferença entre as partes complicou o negócio e levou os holandeses a buscar alternativas mais viáveis.

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JASHARI COMO ALTERNATIVA: Diante do impasse, surgiu a ideia de buscar outros nomes. Segundo a Sky Sport CH, o jogador considerado mais adequado pelos responsáveis pelas contratações do clube é Ardon Jashari, meio-campista que chegou ao Milan no verão europeu de 2025 e hoje não tem papel central no time italiano.

O clube holandês já procurou os representantes do suíço para saber se ele estaria disposto a se transferir e entender as condições da operação.

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OS CUSTOS PARA O MILAN: Jashari chegou ao Milan vindo do Bruges por 34 milhões de euros fixos, mais 4 milhões em bônus que podem elevar o investimento total a cerca de 38 milhões de euros. O meio-campista assinou um contrato de cinco anos, até 30 de junho de 2030, com salário de cerca de 2,5 milhões de euros líquidos por temporada, equivalentes a aproximadamente 4,63 milhões de euros brutos.

Considerando o valor fixo pago pelo jogador, já que os bônus não foram acionados devido ao desempenho individual e coletivo, e a amortização em cinco anos, o valor contábil restante em janeiro de 2027 será de cerca de 24 milhões de euros, quantia necessária em caso de venda para evitar prejuízo contábil. Se a operação for estruturada como empréstimo com opção de compra ao fim da temporada, o valor contábil restante em 30 de junho de 2027 cairá para cerca de 20,4 milhões de euros.

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PRIMEIRA OFERTA: O empréstimo com opção de compra é, no momento, a alternativa mais viável para o PSV, que busca uma contratação de custo reduzido pelo menos até o fim da temporada.

Segundo a Sky Sports CH , o clube de Eindhoven já procurou o Milan e propôs justamente um empréstimo do meio-campista, de baixo custo e provavelmente pelos mesmos 2 milhões de euros oferecidos ao Napoli, com uma opção de compra de valor previamente definido ao fim do campeonato. Para o Milan, esse valor terá de ser de pelo menos 20 milhões de euros.

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LIMITE DE EMPRÉSTIMOS ATINGIDO: Vale lembrar que o Milan já esgotou as vagas permitidas pela Fifa para empréstimos internacionais. Assim, teria primeiro de encerrar um dos seis empréstimos atualmente em vigor, ou transformá-lo em transferência definitiva, para viabilizar essa fórmula. Os seis jogadores são Nkunku (no RB Leipzig), Gimenez (no Porto), Fofana (no Sevilla), Athekame (no Lyon), Odogu (no Toulouse) e Kostic (no Sparta Rotterdam).

HÁ CONCORRÊNCIA: Jashari começa a ganhar mais espaço nas rotações de Ruben Amorim, mas o papel de coadjuvante que continuará a ter não satisfaz as ambições do meio-campista suíço, que começa a considerar outras oportunidades para janeiro. O PSV não é o único interessado: vários clubes europeus acompanham a situação do jogador nascido em 2002 e podem entrar na disputa caso o Milan aceite negociá-lo.