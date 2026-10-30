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AC Milan Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Milan e não Inter: Amorim responde com ironia a pergunta sobre Chivu

Milan x Inter de Milão
Milan
Inter de Milão
Campeonato Italiano
Rúben Amorim
C. Chivu
Itália
Portugal
Romênia

Amorim recusa pressa no Milan

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Rúben Amorim, treinador do Milan, afirmou que o clima do dérbi da cidade de Milão tem um caráter especial que o aproxima emocionalmente da cultura futebolística portuguesa em comparação com sua experiência anterior na Inglaterra, ao lado do Manchester United.

O Milan se prepara para enfrentar seu rival tradicional, a Inter, no clássico "Derby della Madonnina", marcado para amanhã, sábado. A Inter ocupa a liderança da tabela com 25 pontos, à frente da Lazio, segunda colocada, pelo saldo de gols, enquanto o Milan está na quinta posição, com 18 pontos.

No início de sua fala, Amorim demonstrou satisfação com a confiança depositada nele pelo dono do clube, Gerry Cardinale, dizendo, segundo informações do site "Football Italia": "Valorizo muito o apoio de Cardinale. Sabíamos de antemão que não poderíamos construir bases sólidas com problemas como esses durante toda a temporada. Vai levar algum tempo, mas, ao mesmo tempo, queremos vencer todos os jogos; e, quando não vencemos, sentimos uma dor profunda. Precisamos de tempo para construir a equipe e sabemos que as coisas boas levam tempo para chegar a uma fase de estabilidade, mas isso não elimina a dor da derrota, que continua presente".

Sobre a particularidade do dérbi de Milão em comparação com outras ligas, o treinador português apontou as dimensões culturais da partida: "Acho que é um jogo excepcional porque é disputado na mesma cidade, e ontem tomamos conhecimento dos projetos do novo estádio. É uma rivalidade única, mas que também carrega um vínculo profundo: duas grandes equipes na mesma cidade e que compartilham um único estádio".

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31 de out. de 2026

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E acrescentou: "Não acredito que você encontre um contexto como esse em qualquer outro lugar; é algo realmente especial. Mas, se olharmos para a cultura portuguesa, o sentimento é exatamente o mesmo, a sensação de responsabilidade de vencer, e o entusiasmo das torcidas é muito parecido. A cultura do futebol aqui é muito mais próxima daquela que existe em Portugal. Na Inglaterra, as coisas são um pouco diferentes; há uma grande rivalidade, mas o espírito permanece mais esportivo. Aqui você sente aquele elemento latino que também vivemos em Portugal, por isso acredito de fato que será um jogo especial".

E prosseguiu, com um alerta a seus jogadores: "Todos sabem que é um jogo e um momento especial, e, quando você o disputa, não importa o contexto ou se você está se sentindo esgotado. Você tem de entrar em campo e dar tudo o que tem, e nós estaremos lá".

Apesar de o dono, Cardinale, ter afirmado que o Milan tem capacidade para conquistar o título do Campeonato Italiano nesta temporada, Amorim preferiu manter o foco nas etapas graduais, explicando: "Deve-se sempre falar do scudetto como o objetivo principal quando se está no Milan, mas desperdiçamos pontos em excesso e precisamos consertar as coisas. Devemos nos concentrar apenas em melhorar a equipe passo a passo".

E acrescentou: "O que erramos no último jogo precisa ser corrigido no jogo seguinte. Se começarmos a pensar lá longe na tabela de classificação e nos objetivos de longo prazo, acabamos esquecendo o que realmente importa para nós. Queremos vencer continuamente, ano após ano. Não queremos vencer em uma única temporada apenas porque tivemos sorte ou porque encurtamos o caminho na construção do projeto, para nos encontrarmos no ano seguinte voltando à estaca zero. Por isso devemos tratar as coisas dia a dia".

E, em uma resposta bem-humorada a uma pergunta de um jornalista sobre o que ele invejava no treinador da Inter, Cristian Chivu, Amorim respondeu de forma categórica: "Não invejo Chivu em absoluto, porque eu já estou no lugar certo, que é o Milan e não a Inter. Essa é a minha natureza, e essa é a minha personalidade".

E, sobre seu encontro com Chivu à margem da apresentação do novo estádio do clube, Amorim comentou: "Ele é muito simpático. Reclamávamos um pouco do horário da cerimônia de apresentação porque jogamos na noite anterior; ele venceu, então estava mais feliz do que eu, mas tínhamos um jogo para preparar e essa era a nossa prioridade".

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