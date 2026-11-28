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O Milan segue firme na tentativa de contratar o brasileiro Endrick, atacante do Real Madrid, na próxima janela de transferências de inverno, apesar das recentes declarações do técnico José Mourinho, que garantiu não querer a saída de nenhum jogador do elenco nem a chegada de reforços em janeiro.

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Segundo o site "Football Italia", o Milan não desistiu do interesse em contratar o jovem atacante e pretende seguir se movimentando nas próximas semanas, apoiado no pouco espaço que ele tem tido no Real Madrid nesta temporada, o que pode levar o jogador a buscar uma experiência que lhe dê mais oportunidades de atuar.

Mourinho já havia deixado clara sua posição publicamente na entrevista coletiva de sexta-feira, quando foi questionado sobre possíveis mudanças no elenco do Real Madrid durante a janela de transferências de inverno: "Não quero que nenhum jogador chegue nem que nenhum jogador saia no mercado. Não quero que ninguém saia nem que ninguém chegue. A porta está fechada, e não quero nenhuma conversa sobre transferências".

Mas as declarações do treinador português não acabaram com as esperanças do Milan, que acredita que a situação de Endrick no clube merengue pode abrir caminho para a concretização do negócio, especialmente porque o jogador de 20 anos está atualmente lesionado e não teve minutos suficientes para mostrar seu potencial.

Endrick quer sair em busca de mais oportunidades

Getty Images

A "La Gazzetta dello Sport" informou que Endrick prefere se transferir para o Milan e que seus representantes pretendem se reunir com dirigentes do Real Madrid nas próximas semanas para comunicar o desejo do jogador de deixar o clube em busca de mais tempo de jogo.

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A movimentação representa um teste para a diretoria do Real Madrid, que precisará equilibrar o desejo de Mourinho de manter o elenco atual e a ambição do jovem jogador de atuar com regularidade, especialmente porque seu contrato com o clube ainda está longe do fim.

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O Real Madrid contratou Endrick junto ao Palmeiras no verão de 2024, e o atacante brasileiro assinou um contrato de seis temporadas, até junho de 2030.

Ele também teve uma passagem por empréstimo pelo Lyon na segunda metade da temporada 2025-2026, antes de voltar à capital espanhola, um passo que lhe deu mais oportunidades de jogar longe do clube merengue.

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Relação do Milan com a agência de Endrick pode facilitar o negócio

Endrick é agenciado pela empresa americana "Roc Nation Sports", que mantém boas relações com Gerry Cardinale, dono do Milan, o que pode ajudar o clube italiano nas negociações pelo jogador.

Cardinale não esconde a admiração pelo potencial do atacante brasileiro, a quem já descreveu como "um dos melhores jogadores do mundo na sua posição", o que mostra um interesse que vai além do simples acompanhamento de um jovem talento no mercado.

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O Milan pode ganhar um impulso extra em seus planos caso o Real Madrid insista em manter Vinícius Júnior, apesar do interesse do Paris Saint-Germain em contratá-lo, já que a permanência de Vinícius no Santiago Bernabéu depois de janeiro pode reduzir as chances de Endrick ganhar mais espaço no time.