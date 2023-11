Milan x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Champions League 2023/24

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28), no San Siro; veja como acompanhar na TV e na internet

Brigando pela liderança, Milan e Borussia Dortmund se enfrentam na tarde desta terça-feira (28), a partir das 17h (de Brasília), no San Siro, na Itália, pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Space na TV fechada, e da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Na liderança do Grupo F, com sete pontos, o Borussia Dortmund busca emplacar a terceira vitória consecutiva na Liga dos Campeões após estrear com derrota para o PSG e empatar sem gols com os italianos.

Do outro lado, o Milan, em terceiro lugar, com cinco pontos, conquistou a sua primeira vitória na Champions na última rodada, quando bateu o PSG por 2 a 1. Anteriormente, empatou duas vezes e perdeu para os franceses, em Paris.

Em sete jogos disputados, o Milan soma três vitórias, contra duas do Borussia Dortmund, além de dois empates. No último encontro válido pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Hernandez; Musah, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Borussia Dortmund: Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson; Can, Sabitzer; Reus, Brandt, Malen; Fullkrug. Técnico: Edin Terzic.

Desfalques

Milan

Noah Okafor e Rafael Leao estão lesionados.

Dortmund

Felix Nmecha segue no departamento médico.

