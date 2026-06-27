Mídia espanhola: Marc-André ter Stegen chega a um acordo pessoal com o Ajax

O Ajax e o FC Barcelona continuam em negociações intensas sobre Marc-André ter Stegen. Há alguns dias, o jornal espanhol AS noticiou que o clube de Amsterdã havia chegado a um acordo pessoal com os catalães, mas parece que ainda não se chegou a esse ponto. No entanto, segundo o Sport, o goleiro de 34 anos já chegou a um acordo pessoal com o Ajax.

De acordo com essa mesma fonte, já há algum tempo existe um acordo entre Ter Stegen e o Ajax. “O projeto do Ajax o convenceu tanto no aspecto esportivo quanto no pessoal. Nesse sentido, está tudo certo”, escreve o Sport.

Trata-se de um acordo de empréstimo, mas ambas as partes ainda não chegaram a um consenso sobre os detalhes. O Barcelona não se opõe à saída de Ter Stegen, mas as partes ainda não chegaram a um acordo, entre outras coisas, sobre quem arcará com qual parte do salário.

Obviamente, o Ajax não tem condições de arcar com o salário integral de Ter Stegen. Na verdade, o jornal *Sport* informa que, segundo fontes próximas à situação, o Ajax não pode pagar muito mais do que 15% do salário dele.

O Barcelona teria, então, que arcar com os 85% restantes e, naturalmente, quer algo em troca. Por exemplo, certos bônus caso Ter Stegen atue em um determinado número de partidas pelo Ajax, conquiste títulos com o clube ou se classifique para a Liga dos Campeões.

O próprio Ter Stegen, segundo consta, espera que um acordo seja alcançado o mais rápido possível entre ambas as partes, para que ele possa se juntar ao elenco do Ajax.

O alemão vem enfrentando lesões persistentes há anos. No ano passado, ele chegou a perder toda a primeira metade da temporada devido a uma lesão nas costas. Em janeiro, o experiente goleiro optou por um período de empréstimo ao Girona, mas essa aventura ficou limitada a duas partidas devido a uma lesão no tendão da coxa.

É bem provável que a presença de Míchel tenha sido determinante para que Ter Stegen optasse pelo Ajax. O goleiro trabalhou por alguns meses com o novo técnico do Ajax no Girona, time que sofreu rebaixamento.