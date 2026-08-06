O técnico Míchel Sánchez, do Ajax, divulgou sua escalação para a fase preliminar da Conference League contra o Shelbourne. O espanhol optou por deixar os reforços Marc ter Stegen, Julian Brandt, Caio Henrique, Marcos Leonardo e Tolu Arokodare no banco. O único 'novato' que começa jogando é Daley Blind.
Maarten Paes aparece sob as traves na Johan Cruijff ArenA. O internacional indonésio terá à sua frente quatro defensores: Anton Gaaei, Aaron Bouwman, Blind e Owen Wijndal.
Youri Regeer será o responsável por dar controle ao meio-campo, que ainda conta com Davy Klaassen e Oscar Gloukh. Este último marcou um hat-trick na semana passada contra o Vojvodina (4 a 1).
No ataque, Godts aparece 'normalmente' entre os titulares. O belga, que tem um acordo pessoal com o Paris Saint-Germain, forma a linha de frente com Steven Berghuis e o centroavante Kasper Dolberg.
Depois do jogo de ida nesta quinta-feira à noite, o Ajax enfrenta o Shelbourne na próxima semana, na Irlanda. O possível adversário nos playoffs por uma vaga na fase principal sairá do duelo entre FC Noah e FC Sion.
Escalação do Ajax: Paes; Gaaei, Bouwman, Blind, Wijndal; Klaassen, Gloukh, Regeer; Berghuis, Dolberg, Godts.
Escalação do Shelbourne: Beach; Bone, Barrett, Ledwidge, Norris; Moore, Henry-Francis, McInroy; Mbeng, Caffrey, Kelly.