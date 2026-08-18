Messi ou Kane? Lenda da Alemanha escolhe o mais merecedor da Bola de Ouro

Em uma temporada na qual os nomes habitualmente cotados não conseguiram apresentar um desempenho decisivo e constante, o nome de Harry Kane despontou com força na corrida pela Bola de Ouro.

O atacante inglês recebeu o apoio da lenda do Bayern de Munique Lothar Matthäus, que o colocou à frente de todos os candidatos neste ano.

Matthäus disse, em declarações divulgadas pela rede Sky Alemanha: "Para mim, Harry Kane é o candidato mais forte para vencer a Bola de Ouro. Eu olho para o ano inteiro, e não para uma única partida ou um único título".

E acrescentou: "Vários jogadores conquistaram o título do Campeonato Espanhol com o Barcelona e depois se tornaram campeões mundiais com a Espanha, mas houve um único jogador que se destacou claramente sobre todos os outros? No caso de Lamine Yamal, não acho que sim".

Matthäus comparou Kane com alguns de seus concorrentes, explicando que Lionel Messi venceu a liga americana com o Inter Miami, uma competição que não se compara às ligas europeias em termos de força, apesar de ter marcado oito gols na Copa do Mundo e desperdiçado duas cobranças de pênalti, segundo sua declaração.

Também apontou que Kylian Mbappé chegou às semifinais da Copa do Mundo com a França, mas não venceu nenhum título com o Real Madrid, algo que também se aplica a Jude Bellingham com a seleção da Inglaterra e o clube espanhol.

Matthäus considera que Kane fez uma temporada excepcional com o Bayern de Munique, após ter conquistado dois títulos nacionais, sem passar por um período de queda evidente ao longo do ano.

E disse: "O único defeito na temporada de Kane é que ele não chegou à final da Copa do Mundo nem à final da Liga dos Campeões da Europa. Fora isso, apresentou níveis extraordinários e não passou por um único período ruim, do meu ponto de vista".

E acrescentou: "Kane e Rodri são jogadores que deixam suas ações dentro de campo falarem por eles e não buscam os holofotes por meio de histórias fora das quatro linhas".

A lenda da Alemanha encerrou suas declarações dizendo: "Para mim, Kane é o jogador que merece a Bola de Ouro mais do que qualquer outro".