Harry Kane, atacante do Bayern de Munique e da seleção inglesa, revelou a habilidade que gostaria de ter de uma das lendas do futebol, afirmando que adicioná-la às suas capacidades atuais o tornaria um atacante praticamente impossível de parar.

As declarações de Kane, vencedor da Bola de Ouro de 2026, surgiram em uma conversa na qual abordou sua evolução contínua dentro de campo e os aspectos que ainda busca aprimorar, apesar de ter chegado ao que descreveu como o auge de seus níveis físicos e técnicos.

Kane revela o segredo de sua ambição

O atacante inglês, de 33 anos, disse em declarações divulgadas pelo site Tribuna, em resposta a uma pergunta sobre se ainda possui pontos fracos apesar de ter conquistado a Bola de Ouro: "Com certeza! Sempre há aspectos que você quer melhorar, e continuará sendo assim até o dia em que eu decidir me aposentar do futebol, não há dúvida quanto a isso".

E acrescentou: "Mas, ao mesmo tempo, acho que nunca fui um jogador tão completo assim. Física e mentalmente, sinto, quando entro em campo, que estou vivendo o auge das minhas capacidades".

Kane explicou que atingiu níveis avançados na sua compreensão do jogo, no aproveitamento dos espaços, no posicionamento e em tirar os defensores de suas posições, além da sua capacidade de finalizar as jogadas.

E prosseguiu: "Todos esses aspectos atingiram atualmente o seu nível mais alto. Percebo isso nos treinos, especialmente pela maneira como marco os gols. Sinto que me tornei um jogador mais versátil do que nunca, e é isso que me dá motivação".

O grande desejo de Kane

Mas a surpresa veio quando Kane revelou a habilidade que gostaria de acrescentar ao seu arsenal ofensivo, apontando o craque argentino Lionel Messi, capitão do Inter Miami, como o dono do pé cujas capacidades sonha ter.

O atacante do Bayern de Munique disse sorrindo: "Se eu tivesse o pé esquerdo do Messi agora, me parar seria quase impossível!".

Essa frase reflete a admiração de Kane pelas capacidades excepcionais de Messi, especialmente pelo seu pé esquerdo, que fez a diferença em sua carreira, seja na finalização, no drible ou na criação de oportunidades.

Não se contenta com o que já conquistou

Kane destacou que ainda tem motivação para continuar evoluindo, apesar de sentir que apresenta seu melhor nível atualmente, dizendo: "Ainda estou em uma condição física excelente. Até onde posso chegar? E continuarei a progredir e a melhorar? Veremos".

A fala do craque inglês vem após a sua conquista da Bola de Ouro, para confirmar que o prêmio não diminuiu sua ambição e que ele ainda busca novas formas de desenvolver seu desempenho, mesmo depois de ter chegado ao topo do futebol mundial.