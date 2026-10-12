O Eldense anunciou a nomeação do advogado Pablo García Montañés como novo presidente do clube, após a recente aquisição por parte do astro argentino Lionel Messi, com a permanência de Mario Rosas no cargo de diretor-geral, de acordo com a estrutura administrativa revelada pelo clube na segunda-feira.

Segundo o jornal espanhol "Marca", o jornalista alicantino Marcelo Méndez Mingot assumiu o cargo de vice-presidente, enquanto o arquiteto Fernando Valderrama, também natural da cidade de Alicante, passou a integrar o conselho de administração do clube, conforme informações publicadas no site oficial do Eldense.

García Montañés, que ocupa o cargo de secretário no banco Andbank, será o responsável por representar o clube no âmbito institucional e já apareceu na tribuna de honra nas últimas partidas. Ainda assim, Rosas, ex-jogador de futebol, seguirá à frente das tarefas executivas do dia a dia do clube.

Três figuras de destaque

O plano é que Mario Rosas, Víctor Lafuente como diretor esportivo e Javi Calleja como treinador sejam os rostos mais visíveis do clube e falem em seu nome de forma habitual, cada um dentro de suas respectivas áreas de responsabilidade.

Alfonso Nebot, diretor do escritório de gestão do patrimônio familiar de Lionel Messi, continuará a ocupar seu cargo atual, sem qualquer vínculo com o Eldense.







