Messi conquista a simpatia do mundo do futebol com suas lágrimas

Lionel Messi, estrela do Inter de Miami, de 38 anos, continua capaz de jogar futebol com grande intensidade e, embora o tempo tenha afetado sua forma física em aspectos como a velocidade, ele continua sendo o rei incontestável em outros aspectos, como habilidade e percepção espacial.

Na partida amistosa contra a Zâmbia (5 a 0), ele marcou um gol espetacular e deu uma assistência, deixando claro que, caso participe da Copa do Mundo — uma decisão pessoal que tomará nas próximas semanas —, está pronto para desempenhar um papel fundamental.

O jornal “Mundo Deportivo” afirmou: “O que chamou a atenção neste jogo no estádio La Bombonera não foi o desempenho futebolístico em si, mas o lado emocional”.

E explicou: “Messi foi tomado por emoções intensas durante a execução do hino nacional, e o mesmo se repetiu após o apito final, quando suas lágrimas caíram nas duas ocasiões... Tudo indica que essa foi sua última partida na Argentina com a seleção nacional, e sem dúvida inúmeras lembranças voltaram à sua mente. O mundo do futebol inteiro se comoveu com as lágrimas do jogador número 10”.

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