Banega confirma decisão de se aposentar

O experiente meio-campista decidiu encerrar uma carreira brilhante que durou quase duas décadas e passou por vários continentes. “Está 100% confirmado que vou me aposentar. Eu tinha dito que estava 80% decidido, mas hoje, enquanto jogava, pensei: chega, isso não é mais para mim, preciso fazer outras coisas”, explicou Banega em entrevista emocionada à ESPN.

O jogador de 38 anos indicou que sua condição física e o desejo de ver jovens talentos prosperarem influenciaram sua escolha. “Estou praticamente velho, já aproveitei até demais. Não quero, de jeito nenhum, ocupar o lugar dos garotos promissores dos clubes”, acrescentou.

A última partida profissional do meia foi em maio, pelo Defensa y Justicia contra o Gimnasia Mendoza, marcando o fim de uma longa trajetória que começou no Newell's Old Boys e no Boca Juniors.

Banega admitiu estar pronto para abraçar uma nova fase da vida longe dos gramados e afirmou que agora é sua vez de acompanhar o futebol de outra perspectiva.

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Sem reencontro com Messi no Inter Miami

conclusão e que nem mesmo as relações pessoais mais fortes seriam suficientes para fazê-lo voltar à rotina do futebol profissional. Seu foco está inteiramente na vida após o futebol, e não em buscar um último salário ou uma despedida de destaque em uma liga em crescimento.

A decisão do meio-campista garante que ele encerre a carreira em seus próprios termos, em vez de deixá-la perder força aos poucos. Ao descartar o Inter Miami de forma tão categórica, mostrou uma convicção que poucos jogadores tiveram diante da perspectiva de atuar com Messi. O caminho de Banega agora se voltará a projetos pessoais, embora ele já tenha indicado que, no momento, não pretende seguir carreira como treinador nem como representante de jogadores em um futuro próximo.

Um legado de conquistas na Europa e no cenário internacional

Banega deixa uma coleção de troféus que causaria inveja à maioria dos jogadores, com destaque para seu enorme sucesso na Espanha. Ele é lembrado sobretudo por suas duas passagens pelo Sevilla, onde se tornou uma figura lendária no meio-campo do clube.

Durante seu período no Ramon Sanchez-Pizjuan, foi peça fundamental da equipe que conquistou três títulos da Liga Europa. Suas atuações nessas finais muitas vezes foram decisivas para as partidas e consolidaram sua reputação de jogador de grandes jogos no cenário europeu.

Sua trajetória também passou pelo Valencia, onde conquistou uma Copa do Rei, além do Atlético de Madrid e da Inter de Milão. Além das conquistas na carreira adulta, Banega foi peça importante da geração de ouro que venceu a Copa do Mundo Sub-20 em 2007 e conquistou o ouro olímpico em Pequim em 2008.