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O Real Madrid anunciou a renovação do contrato do marroquino Brahim Díaz até 2031, prolongando o vínculo entre as partes por mais quatro temporadas. A decisão mostra que o clube espanhol quer manter seu armador, apesar das poucas oportunidades que ele tem recebido nos últimos tempos.

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Em comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira, o clube informou: "O Real Madrid e Brahim Díaz chegaram a um acordo para a prorrogação do contrato, que mantém o jogador vinculado ao clube até 30 de junho de 2031".

O acordo estende até 2031 o contrato anterior, que terminaria no meio de 2027, e inclui um aumento salarial para o jogador compatível com o novo vínculo, segundo o jornal espanhol "AS".

As negociações já estavam em estágio avançado desde junho, quando o jornal revelou que as partes estavam perto de um acordo. Faltava apenas fechar os detalhes finais para que a renovação fosse oficializada.

As conversas não tiveram grandes complicações, já que tanto a diretoria do Real Madrid quanto o jogador queriam manter a parceria a longo prazo. O clube vê Brahim Díaz como uma das peças com que pode contar no futuro, enquanto o jogador segue firme no sonho de triunfar com a camisa merengue.

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Brahim é o quarto jogador do Real Madrid a renovar com o clube nos últimos dez dias, depois de Arda Güler, Aurélien Tchouaméni e Thibaut Courtois.

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Brahim chegou ao Real Madrid aos 19 anos, contratado junto ao Manchester City em janeiro de 2019 por 15 milhões de euros, além de outros cinco milhões em variáveis ligadas ao desempenho, mesmo com seu contrato com o clube inglês perto do fim, em junho daquele mesmo ano.

O Manchester City queria manter o jovem, que começava a ganhar espaço nos planos do então técnico Pep Guardiola, ao mesmo tempo em que despontava seu companheiro e amigo Phil Foden. A entrada do Real Madrid nas negociações, porém, mudou o rumo da transferência.

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O clube espanhol não esperou o fim do contrato de Brahim com o City para contratá-lo de graça. Decidiu agir antes e fechou o negócio em janeiro de 2019, naquela que é até hoje a última contratação do Real Madrid em uma janela de inverno, segundo a reportagem.

Desde que se mudou ainda criança para a Inglaterra, vindo de sua cidade natal, Málaga, o sonho de Brahim era voltar à Espanha e escrever uma história de sucesso no Real Madrid. Esse sonho não mudou, apesar das propostas que recebeu nos últimos meses de clubes com grande poder financeiro e projetos esportivos atraentes, que não conseguiram convencê-lo a deixar o clube merengue.

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Passagem pelo Milan formou um craque mais maduro

Antes de voltar ao Real Madrid, Brahim teve um empréstimo bem-sucedido ao Milan, que durou três temporadas depois de ser prorrogado ao fim da primeira.

Apesar do interesse insistente do clube italiano em ficar em definitivo com o jogador, o Real Madrid manteve sua posição e se recusou a incluir uma cláusula que permitisse ao Milan comprá-lo, aceitando apenas o empréstimo sem opção de compra.

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Nos Rossoneri, Brahim vestiu a camisa 10, tornou-se uma das peças importantes do time e ajudou na conquista do Campeonato Italiano de 2022, além de participar da campanha até a semifinal da Champions League de 2023.

O jogador disputou 124 partidas pelo Milan, uma experiência que o ajudou a evoluir e ganhar mais bagagem antes de voltar ao Real Madrid em 2023, quando assinou um novo contrato com o clube merengue, o mesmo que agora foi prorrogado até 2031.

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Na época, Brahim precisava convencer o técnico italiano Carlo Ancelotti de que poderia ter um papel relevante no elenco. Apesar de ter demorado a entrar nos planos do treinador naquela temporada, o jogador aproveitou as chances que recebeu e levou Ancelotti a reconhecer que merecia mais espaço na equipe.

Com a evolução de seu futebol, ele ganhou status dentro do Real Madrid e também se tornou um dos principais rostos em que a Adidas aposta, por meio de um grande contrato de patrocínio.

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Marrocos lhe dá papel de liderança

No cenário internacional, Brahim Díaz escolheu defender a seleção do Marrocos depois de não receber, segundo a reportagem, novos contatos da seleção espanhola para convencê-lo a vestir sua camisa.

A seleção marroquina deu ao jogador um lugar de destaque e um papel de liderança, tornando-o um dos rostos principais do projeto do Marrocos e dono da camisa 10.

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Brahim se destacou na última Copa do Mundo, com quatro assistências, atrás apenas de Michael Olise nesse quesito. Ele também foi o artilheiro da Copa Africana de Nações, com cinco gols, em um torneio cujos desdobramentos jurídicos ainda continuam.

Números de destaque apesar dos poucos minutos

No Real Madrid, porém, Brahim enfrenta o desafio de ganhar mais minutos, já que até agora atuou por apenas 258 minutos, de acordo com os números citados na reportagem.

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Mesmo com poucas oportunidades, o jogador continua rendendo bem sempre que entra em campo. O exemplo mais recente foi diante do PSV, quando entrou aos 80 minutos e, apenas quatro minutos depois, deu assistência para Kylian Mbappé com um passe preciso em profundidade, que deixou o atacante francês em ótima condição para marcar.

Seus números na Champions League mostram o tamanho de sua influência ofensiva: ele lidera a lista de garçons do Real Madrid na competição nesta temporada, com quatro assistências, empatado com Arda Güler, embora o turco tenha jogado muito mais minutos.

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No elenco, apenas Güler, com nove assistências, e Mbappé e Jude Bellingham, com cinco cada, superam Brahim nesse quesito. O marroquino, no entanto, tem a melhor média entre eles, com uma assistência a cada 64,5 minutos.

Brahim tenta lidar com a falta de oportunidades com tranquilidade, aproveitando cada minuto que recebe para recuperar o papel que costumava ter na equipe, sem diminuir o ritmo de trabalho nem perder a vontade de provar seu valor.

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O jogador segue fiel à sua filosofia de "tornar fácil o difícil", frase que repete ao comemorar seus gols, depois de se firmar como uma das maiores estrelas da seleção do Marrocos e uma peça importante no Real Madrid.