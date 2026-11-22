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O técnico do Villarreal, Iñigo Pérez, analisou a derrota de sua equipe por 3 a 2 para o Barcelona e demonstrou frustração por deixar o Camp Nou sem pontos depois de um início excelente.

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O jornal Castellón Diario publicou as declarações de Iñigo Pérez na entrevista coletiva, em que ele admitiu que sua equipe sabia bem como seria difícil manter a vantagem diante de um adversário do porte do time catalão. Ainda assim, lamentou especialmente que o bom trabalho feito por seus jogadores no início não tenha se refletido no resultado final.

"Quando você abre 2 a 0 depois de 35 minutos muito bons, sabe que um time como o Barcelona vai te pressionar e que vai fazer isso sem parar até virar o placar", explicou.

O técnico do Villarreal reconheceu que é difícil aceitar a derrota depois de estar dois gols à frente e de apresentar um nível muito alto durante boa parte do primeiro tempo.

"Dói ter uma vantagem de dois gols e, no fim, sair sem nada, depois daquele início tão bom", afirmou.

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O treinador também admitiu que a partida foi marcada por uma constante alternância de domínio e de chances, e que a vantagem conquistada por seus jogadores não garantia um resultado positivo diante de um adversário com grande poder ofensivo.

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Questionado sobre a diferença entre o primeiro e o segundo tempo, o técnico do Villarreal destacou a qualidade do Barcelona e as diferentes fases pelas quais passa um jogo desse tipo.

"Independentemente dos aspectos táticos, físicos e da habilidade técnica, o andamento do jogo muda o tempo todo durante a partida", ressaltou, lembrando que o Villarreal também foi claramente superior nos primeiros 35 minutos, quando o Barcelona não conseguiu criar chances dignas de nota, enquanto o time amarelo marcou dois gols.

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O treinador evitou culpar seus jogadores e defendeu o esforço que fizeram diante de um adversário que obriga você a manter um nível defensivo muito alto durante toda a partida.

"Não tenho nada a recriminar aos meus jogadores, porque, diante do estilo de jogo do Barcelona, você precisa aceitar que terá de defender muito bem", disse.

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Mesmo assim, Pérez reconheceu que o Villarreal poderia ter aproveitado melhor as oportunidades para avançar ao ataque depois que o Barcelona tomou a iniciativa e impôs seu domínio.

Na visão do treinador, sua equipe precisava trocar mais passes e criar situações ofensivas que permitissem aliviar a pressão catalã.

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"Poderíamos ter feito melhor nesse aspecto. Quando tivemos a oportunidade, precisávamos conseguir encadear vários passes seguidos para criar uma situação de ataque", enfatizou.

Já o perfil do El Chiringuito no X publicou a resposta do técnico do Villarreal quando foi perguntado sobre os lances polêmicos de arbitragem durante a partida.

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"Nunca comento as decisões da arbitragem depois dos jogos", declarou Iñigo Pérez.