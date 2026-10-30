Angela Merkel, ex-chanceler da Alemanha, expressou sua solidariedade a Vincent Kompany, treinador do Bayern de Munique, desejando-lhe uma rápida recuperação e tempo suficiente para se restabelecer, sem sofrer qualquer pressão para voltar rapidamente.

Merkel demonstrou grande respeito pelo trabalho realizado pelo treinador belga, elogiando suas posições claras contra a discriminação e diversas outras questões, afirmando que o teria escolhido como seu treinador se fosse jogadora de futebol, tanto no futebol masculino quanto no feminino.

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Merkel disse sobre Kompany, em declarações divulgadas pelo site alemão "sport 1": "No início, fiquei muito triste quando soube do que aconteceu com ele. Desejo-lhe uma rápida recuperação e que esteja cercado por pessoas que lhe deem o espaço e o tempo necessários para se restabelecer, sem qualquer pressão. Eu mesma sei algo sobre a necessidade de tempo".

E prosseguiu: "Tenho grande respeito pelo trabalho de Vincent Kompany, assim como por suas posições claras contra a discriminação e em diversas outras questões. E posso imaginar que, se eu fosse jogadora de futebol, seja homem ou mulher, ele seria exatamente o tipo de treinador com quem eu gostaria de trabalhar".

A ex-chanceler da Alemanha associou o que aconteceu com Kompany à sua experiência pessoal, destacando que o corpo pode enviar sinais claros quando a pessoa chega a um ponto em que não consegue mais suportar as pressões.

E acrescentou: "Certamente Vincent Kompany não escolheu ficar em casa por vontade própria, mas foi preciso que ocorresse um incidente para que seu corpo finalmente lhe enviasse uma mensagem clara: pare! E foi exatamente isso que aconteceu comigo também".

Merkel relembrou o episódio em que sofreu tremores durante uma cerimônia de honras militares em 2019, explicando que o ocorrido foi um alívio da tensão acumulada e talvez estivesse relacionado à morte de sua mãe ou à sua percepção de que se preparava para deixar o cargo.