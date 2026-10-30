Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Digital X In CologneGetty Images Entertainment
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Merkel: aconteceu comigo o mesmo que com Kompany, e se eu fosse jogadora teria trabalhado com ele

V. Kompany
Bayern de Munique x Borussia Dortmund
Bayern de Munique
Borussia Dortmund
Bundesliga
Atlético de Madrid x Bayern de Munique
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
Bélgica
Alemanha
Espanha

A ex-conselheira resgatou uma memória de 2019

Tradição Esportiva
Globoplay

Globoplay

✅ Possui os direitos para transmitir dois jogos ao vivo por rodada na TV fechada, focando nas partidas das equipes mais populares como o Bayern de Munique.

✅ A assinatura do Globoplay com canais ao vivo também garante acesso aos jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e outras grandes competições do calendário nacional.

✅ Permite assistir aos jogos tanto pelo decodificador clássico da operadora quanto pelo aplicativo do Globoplay em Smart TVs, celulares e tablets.

Preço inicialR$ 54,90 por mês
Futebol Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+).

✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras.

✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel.

Preço inicialR$ 0,00

Angela Merkel, ex-chanceler da Alemanha, expressou sua solidariedade a Vincent Kompany, treinador do Bayern de Munique, desejando-lhe uma rápida recuperação e tempo suficiente para se restabelecer, sem sofrer qualquer pressão para voltar rapidamente.

Merkel demonstrou grande respeito pelo trabalho realizado pelo treinador belga, elogiando suas posições claras contra a discriminação e diversas outras questões, afirmando que o teria escolhido como seu treinador se fosse jogadora de futebol, tanto no futebol masculino quanto no feminino.

Leia também

Na imprensa catalã: Ancelotti pune o Barcelona mais uma vez

Em vídeo: Diomande faz "truques diabólicos" diante do Real Madrid

Próximas partidas
FCB

FCB

Bundesliga

31 de out. de 2026

BVB

BVB

ATM

ATM

Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

FCB

FCB

Merkel disse sobre Kompany, em declarações divulgadas pelo site alemão "sport 1": "No início, fiquei muito triste quando soube do que aconteceu com ele. Desejo-lhe uma rápida recuperação e que esteja cercado por pessoas que lhe deem o espaço e o tempo necessários para se restabelecer, sem qualquer pressão. Eu mesma sei algo sobre a necessidade de tempo".

E prosseguiu: "Tenho grande respeito pelo trabalho de Vincent Kompany, assim como por suas posições claras contra a discriminação e em diversas outras questões. E posso imaginar que, se eu fosse jogadora de futebol, seja homem ou mulher, ele seria exatamente o tipo de treinador com quem eu gostaria de trabalhar".

A ex-chanceler da Alemanha associou o que aconteceu com Kompany à sua experiência pessoal, destacando que o corpo pode enviar sinais claros quando a pessoa chega a um ponto em que não consegue mais suportar as pressões.

E acrescentou: "Certamente Vincent Kompany não escolheu ficar em casa por vontade própria, mas foi preciso que ocorresse um incidente para que seu corpo finalmente lhe enviasse uma mensagem clara: pare! E foi exatamente isso que aconteceu comigo também".

Merkel relembrou o episódio em que sofreu tremores durante uma cerimônia de honras militares em 2019, explicando que o ocorrido foi um alívio da tensão acumulada e talvez estivesse relacionado à morte de sua mãe ou à sua percepção de que se preparava para deixar o cargo.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google