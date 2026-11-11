Compartilhar Siga GOAL no Google

Nem todos os heróis começam as partidas; alguns esperam no banco de reservas para surgir no momento decisivo e virar tudo de cabeça para baixo. É exatamente isso que Mikel Merino faz com a seleção espanhola, o jogador que se tornou a arma secreta de Luis de la Fuente e o homem que decide os grandes jogos quando os outros não conseguem.

Publicidade

Na coletiva de imprensa que antecedeu a partida entre República Tcheca e Espanha, nesta quinta-feira, Merino se juntou ao técnico Luis de la Fuente para falar sobre seu papel central como jogador reserva e influente na seleção nacional, um papel que ele aceita com tranquilidade e orgulho, afirmando que se sente muito importante apesar de não jogar como titular.

O jogador do Arsenal disse, segundo publicado pela rádio "Cadena SER": "Quem decide as partidas é quem vence os campeonatos", frase que se tornou um lema da seleção espanhola em sua atual era dourada.

"Me sinto valorizado"

A discussão na coletiva girou em torno do papel de Merino como jogador capaz de mudar o rumo das partidas, bem como de sua situação no seu clube, o Arsenal, onde ele não tem encontrado, assim como seu companheiro e amigo Martín Zubimendi, o tempo de jogo regular que deseja.

Merino respondeu a uma pergunta sobre seu desejo de ser titular dizendo: "Claro, qualquer jogador quer isso, mas me sinto valorizado, assim como meus companheiros. Não vou reclamar da decisão do treinador, mas todo mundo deseja ter um papel importante".

Publicidade Publicidade

E acrescentou: "Encaro isso como algo positivo, não se limita a um único contexto, os parabéns sempre são algo positivo, mesmo que você entre vindo do banco de reservas".

Tópicos relacionados

Próximas partidas CZE Liga das Nações A 14:45 ESP Assistir

O homem dos momentos decisivos

Merino conhece muito bem o valor desse papel, pois marcou alguns dos gols decisivos mais importantes nesta era dourada da seleção nacional, desde a partida das quartas de final da Eurocopa de 2024 contra a Alemanha até o gol que selou o destino de Portugal na última Copa do Mundo.

Ele sempre entrava como reserva, sempre como o sucessor de ouro de Luis de la Fuente, o que o faz sentir sua importância para a seleção, dizendo: "Me sinto valorizado, assim como meus companheiros".

Publicidade

E, ao ser questionado sobre a dificuldade de assimilar esse papel, disse: "É difícil assimilar porque competimos e pensamos no futebol de forma individual, ter um treinador me faz olhar para o futebol de uma maneira diferente, e o papel dele é muito complexo, com a força física deste esporte e a existência de cinco substituições. Muitas vezes, como afirma Luis, quem completa as partidas é quem vence os campeonatos, e isso é o que mais te convence".

"O Arsenal é o melhor clube do mundo"

Já sobre a falta de tempo de jogo no Arsenal, o que também se aplica a Martín Zubimendi, a resposta de Merino foi clara e compreensiva.

Publicidade

Ele disse: "A situação é diferente, eu e Martín estamos totalmente cientes da situação do Arsenal, para mim, é o melhor clube do mundo, tem um elenco muito forte, e é muito difícil conseguir uma oportunidade de jogar, mas estou esperando para ver se é possível mudar as coisas".

Nada de falar sobre recordes

E, ao ser questionado sobre a sequência de partidas sem derrota, e se eles falam sobre isso no vestiário, a resposta de Merino foi categórica.

Publicidade

Ele disse: "Não falamos sobre isso em nenhum momento durante esta pausa. Lidamos com isso com tranquilidade, sabemos que é importante. Os recordes se avaliam no futuro, mas no momento atual só pensamos na próxima partida".

Ele também falou sobre seu companheiro Barrenechea após sua lesão, dizendo: "Não falei com ele, mas desejo a ele uma rápida recuperação. Ele merece isso, e tenho certeza de que terá sua oportunidade novamente".

Publicidade

Com a tranquilidade dos grandes e a confiança de quem conhece seu valor, Merino segue em seu papel. Não reclama, não se queixa, mas espera seu momento. E, quando ele chega, não dá trégua, pois sabe muito bem que os campeonatos não são decididos por quem começa a partida, mas por quem a termina.