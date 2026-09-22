O ex-árbitro português Bruno Paixão revelou sua opinião sobre a polêmica em torno dos acontecimentos do clássico entre Real Madrid e o anfitrião Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol.

O Real Madrid perdeu a partida, disputada no estádio Riyadh Air Metropolitano, no último domingo, no confronto de destaque da sétima rodada, mas a indignação tomou conta do clube merengue devido ao que classificou como "injustiça arbitral" por parte do árbitro espanhol Ortiz Arias.

3 lances polêmicos

A partida teve 3 lances de arbitragem polêmicos, sendo o primeiro deles a entrada de Cristian Romero, zagueiro do Atlético de Madrid, sobre o joelho de Jude Bellingham, armador do Real Madrid.

Nesse lance, o árbitro mostrou inicialmente o cartão amarelo para Bellingham, antes de ir ao monitor da tecnologia de vídeo devido ao seu erro na identificação do jogador, convertendo sua decisão em cartão amarelo para Romero, sem mostrar o cartão vermelho.

No segundo lance, Fede Valverde, estrela do meio-campo do Real Madrid, foi atingido por uma entrada violenta de Kang-in Lee, jogador do Atlético de Madrid, mas o árbitro não mostrou nenhum cartão nesse lance.

O terceiro lance ocorreu quando Dean Huijsen, zagueiro do Real Madrid, derrubou Giuliano Simeone, jogador dos donos da casa, dentro da área. Inicialmente, o árbitro marcou pênalti, mas acrescentou o cartão vermelho após retornar do seu colega no monitor da tecnologia de vídeo.

Grande indignação merengue

Após a partida, o Real Madrid expressou sua indignação com as decisões do árbitro espanhol, que apitou o clássico pela primeira vez, e essa indignação veio por meio das declarações do treinador José Mourinho na entrevista coletiva, do canal do clube, além do comunicado oficial divulgado pela diretoria.

Mourinho apareceu na entrevista coletiva segurando duas fotos que mostravam as entradas de Romero e Kang-in Lee contra Bellingham e Valverde, e fez um ataque contundente ao árbitro.

O treinador português disse: "É evidente que esses dois erros mereciam dois cartões vermelhos. A partida deveria ter ficado 11 jogadores contra 9 por 50 minutos, mas em vez disso ficou 11 contra 10 contra nós".

E acrescentou: "O senhor Trujillo, o árbitro de vídeo, que não chamou o árbitro para revisar a situação do cartão vermelho de Kang-in Lee, tem uma história muito estranha com o Real Madrid".

Mourinho prosseguiu: "Basta olhar para a temporada passada, em várias partidas diante do Real Madrid. Já o pobre árbitro Ortiz, é evidente que não consegue lidar com a pressão em partidas desse tipo".

Por outro lado, o canal do Real Madrid considerou que a entrada de Romero sobre Bellingham merecia cartão vermelho direto, antes de criticar o fato de Ortiz Arias ter se limitado a mostrar o cartão amarelo, e disse após ver a repetição: "Que vergonha. Que sujeira. Cartão amarelo para Romero?".

As críticas do canal não pararam nesse episódio, pois voltaram à entrada de Kang-in Lee sobre Valverde, considerando que o jogador do Atlético também merecia a expulsão, o que o levou a dizer que a equipe deveria ter terminado a partida com 9 jogadores, em referência aos dois episódios polêmicos.

O Real Madrid disse em seu comunicado oficial: "Perdemos um clássico no estádio Metropolitano, marcado por decisões arbitrais catastróficas de Ortiz Arias, que não expulsou Cuti Romero no primeiro tempo por pisar no joelho de Bellingham, apesar da revisão do lance na tela da tecnologia de vídeo, nem Kang-in Lee por pisar no tornozelo esquerdo de Valverde. As duas decisões foram decisivas, e a partida acabou sendo definida no segundo tempo a favor do Atlético de Madrid".

O que Paixão disse sobre os três casos?

Por sua vez, Bruno Paixão disse, em declarações exclusivas à Kooora, a respeito do episódio de Bellingham e Romero: "Na verdade, o jogador do Atlético de Madrid entrou com força com o pé direito contra o adversário, e poderia ter causado uma lesão grave no joelho".

E acrescentou: "O árbitro errou aqui, o lance merece cartão vermelho, e não amarelo".

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O ex-árbitro português continuou sobre o lance de Valverde e Kang-in Lee: "Na minha opinião, o jogador do Atlético cometeu uma falta, e o caso se enquadra em jogo violento que exige a expulsão".

E prosseguiu: "Ele colocou o pé com força e violência sobre a perna do jogador do Real Madrid. Merece cartão vermelho. E o árbitro de vídeo deveria ter pedido ao árbitro que fosse revisar o vídeo para mudar sua decisão e mostrar o cartão vermelho".

Já a respeito do pênalti do Atlético e da expulsão de Huijsen, comentou: "As imagens são claras. A decisão está correta: pênalti e cartão vermelho. O defensor segurou o atacante que controlava a bola e estava de frente para o gol".

A punição do árbitro é merecida?

Como resultado dos acontecimentos do clássico, relatos da imprensa espanhola informaram que a comissão de arbitragem reconheceu os erros do árbitro na partida, apontando que ele lidou de forma equivocada com os principais lances.

Os relatos indicaram que a comissão vai punir o árbitro afastando-o de apitar qualquer partida na oitava e na nona rodadas de LaLiga, ao menos.

Ao ser questionado se considera a punição merecida, Paixão respondeu: "O esporte profissional se baseia essencialmente no desempenho. Se você apresenta um bom desempenho, ganha a oportunidade de apitar outra partida, e quando seu nível de desempenho cai abaixo dos critérios de avaliação, você é afastado. É assim que as coisas funcionam para árbitros, jogadores, comissões médicas e outros".

E acrescentou: "Nesse sentido, considero a punição uma decisão natural em um ambiente que exige altos níveis de desempenho e se caracteriza pela intensa competitividade".

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Quem é Bruno Paixão?

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Bruno Paixão, nascido em 1974, é um dos mais destacados ex-árbitros portugueses, tendo apitado ao longo de sua carreira partidas em diversas competições de destaque, entre elas o Campeonato Português, além de diferentes competições europeias.

A carreira de Paixão na arbitragem começou em 1990 e se estendeu até 2018, e ele apitou sua primeira partida no Campeonato Português da Primeira Divisão em 1997, antes de impor seu nome no cenário nacional e continental.

O árbitro português obteve o distintivo internacional entre os anos de 2004 e 2012, e também foi classificado entre os árbitros da primeira categoria da UEFA durante a temporada 2012-2013, atuando ao longo de sua carreira na condução de partidas em diversas competições nacionais e internacionais.

Fora dos gramados, Paixão trabalhou como engenheiro na área de produção industrial, conciliando sua carreira profissional com seu longo trabalho na arbitragem.

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