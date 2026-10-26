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Mensagem surpreendente de Casillas sobre Mourinho após a vitória no Clássico

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
I. Casillas
J. Mourinho
Espanha
Portugal

A relação entre os dois é tensa

As reações à vitória do Real Madrid no clássico de ontem, domingo, sobre o rival tradicional, o Barcelona, em pleno território adversário, se multiplicaram, mas o que mais surpreendeu foi a reação do ex-goleiro do time merengue, Iker Casillas.

O Real Madrid venceu seu rival tradicional, o Barcelona, pelo placar de 2 a 1 no clássico do primeiro turno do Campeonato Espanhol, no estádio Spotify Camp Nou.

 Casillas, uma pessoa ativa nas redes sociais, quis, após a vitória de seu time sobre o Barcelona, compartilhar uma mensagem com seus seguidores por meio de sua conta oficial no "X".

Casillas disse: "Ainda há um título de liga que não foi decidido. O Real Madrid fez uma atuação espetacular, e a tática de Mourinho foi excelente".

Foi assim que se manifestou o ex-goleiro do Real Madrid, e essa declaração provocou, naturalmente, uma ampla polêmica nas redes sociais, devido à sua relação tensa com Mourinho.

No entanto, parece que a rixa foi deixada de lado pelo jogador, que acompanha os resultados de seu time de longe e se sente feliz quando as coisas correm bem para eles.



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