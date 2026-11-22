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Gerard Martín, defensor do Barcelona, havia marcado apenas um gol com a camisa do clube catalão. Foi em 2 de março de 2025, quando acertou um chute de pé esquerdo que abriu caminho para a vitória por 4 a 0 sobre a Real Sociedad, no Estádio Olímpico Lluís Companys.

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Mas o gol que ele marcou de cabeça contra o Villarreal, que deu início à reação no placar e à vitória por 3 a 2, foi o seu primeiro no Spotify Camp Nou.

O jornal Mundo Deportivo publicou declarações de Gerard Martín, que afirmou: "Foi uma sensação especial. Este é o meu segundo gol pelo Barcelona, mas marcar no Camp Nou torna tudo diferente".

Ele continuou: "Além disso, o gol foi importante para iniciar a virada. Não consegui comemorar de verdade porque ainda estávamos atrás, mas estou muito feliz por ter marcado aqui".

Sobre a partida, disse: "São 3 pontos muito importantes, mas começamos o jogo perdendo por 2 a 0, e parecia que não seria o nosso dia. Ainda assim, sabíamos que éramos capazes de virar a partida e não desistimos".

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E acrescentou: "O início ruim foi responsabilidade nossa. Sabíamos que, considerando o horário da partida, o vento e o nosso retorno da Data Fifa, não podíamos entrar em campo tão dispersos. Mas, se quisermos ganhar tudo, precisamos ter a mentalidade necessária para buscar a virada".

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O técnico Hans Flick interrompeu uma entrevista na TV para elogiá-lo, não apenas pelo gol, mas também por duas intervenções defensivas decisivas.

Gerard comentou o elogio do treinador: "Significa muito para mim saber que o treinador vê e valoriza o trabalho que eu faço. Eu me esforço muito para estar preparado para momentos como este e acredito que posso continuar evoluindo e ajudando a equipe".

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Gerard Martín também falou sobre o apoio da torcida: "Começamos mal a partida, mas, depois que eles marcaram o segundo gol, passamos a jogar muito melhor. No vestiário, no intervalo, dissemos uns aos outros que precisávamos continuar jogando da mesma forma, porque os gols acabariam saindo".

E completou: "Os torcedores foram incríveis no segundo tempo. Eles nos empurraram para a frente, nos ajudaram a manter a força e o ritmo, e no fim completamos a virada".

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Sobre a disputa pelo título do Campeonato Espanhol, ele destacou que "cada jogo é decisivo, todos valem 3 pontos, e sabemos o quanto isso é importante. Daqui até o fim da temporada, simplesmente não podemos nos dar ao luxo de perder pontos".