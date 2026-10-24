Mensagem em árabe de Hamza Abdelkarim incendeia o clima do clássico

Os torcedores de todas as partes do mundo aguardam o início do Clássico entre Barcelona e Real Madrid, que terá disputa até nos mínimos detalhes, entre eles um gesto especial que terá como protagonista o jovem atacante egípcio Hamza Abdelkarim.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", Hamza usará uma chuteira personalizada para o Clássico com uma mensagem em árabe que reflete sua empolgação em disputar seu primeiro grande confronto diante do time merengue: "Aqui começa a história".

O jornal destacou que essa frase carrega grande valor simbólico para um jogador que se impôs com força no time principal do Barcelona e busca continuar escrevendo sua própria história com o clube catalão.

Ressaltou ainda que Hamza, que se tornou uma das mais promissoras revelações do futebol egípcio, terá a oportunidade de estar presente em uma das partidas mais importantes do mundo dentro de campo.

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O "Sport" revelou que o meio-campista espanhol Gavi, conhecido por sua personalidade competitiva, usará uma chuteira com uma frase que resume perfeitamente sua visão sobre o futebol: "100% não é suficiente".

Já o ponta alemão Karim Adeyemi escolheu uma mensagem em inglês que significa "Foi para isso que vim", em uma clara declaração sobre suas ambições antes de disputar seu primeiro grande confronto diante do Real Madrid.

Xavi Espart também quis evocar suas raízes por meio de uma frase em catalão que significa "O sonho continua", enquanto Joan García optou por uma mensagem mais direta: "Missão número 1: vencer".