Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Traduzido por

Mendes revela surpresa estrondosa sobre Bernardo Silva

Real Madrid
B. Silva
La Liga
Espanha
Portugal

Quais são elas?

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

Jorge Mendes, o famoso empresário, revelou as dificuldades que enfrentou no início da carreira do português Bernardo Silva, afirmando que muitos duvidaram das capacidades do atual astro do Real Madrid e previram que seu nível não ultrapassaria jogar em clubes da primeira ou segunda divisão.

Durante sua participação no evento "Liderando o Jogo", dentro do programa de MBA Executivo em Futebol da Católica Porto Business School e da Lisbon Business School portuguesa, Mendes relembrou suas memórias com o jogador e revelou o tamanho da desconfiança que enfrentou quando tentou convencer os dirigentes de seu talento.

Mendes disse: "Me disseram várias vezes: Jorge, esquece, você não tem nenhuma chance, Bernardo Silva nunca será um jogador importante. Na melhor das hipóteses, jogará na primeira ou segunda divisão, e talvez em um time como o Paços de Ferreira".

O empresário esclareceu que a avaliação de jovens talentos muitas vezes está sujeita a impressões pessoais, especialmente dentro das academias, apontando que alguns clubes dão preferência a jogadores que possuem maiores capacidades físicas, o que afetou negativamente a visão dos dirigentes sobre o potencial de Bernardo Silva em seus primeiros momentos.

Próximas partidas
AEK

AEK

Liga dos Campeões

04 de nov. de 2026

RMA

RMA

Acrescentou que várias partes recusaram manter o jogador e manifestaram o desejo de que ele se transferisse para o Monaco, sem lhe dar uma chance de continuar após seu primeiro ano, o que o obrigou a fazer esforços para convencer o presidente do clube a mantê-lo.

Mendes falou sobre as características técnicas que distinguiam Bernardo Silva, explicando que é um jogador que sabe manter a posse de bola e controlar o ritmo do jogo, e não é do tipo que depende da corrida constante por todo o campo, considerando que o Manchester City foi o destino adequado para o seu potencial.

O empresário encerrou sua fala apontando que a carreira de Bernardo Silva provou o erro das previsões que o perseguiram em seus primeiros momentos, depois que ele se tornou um dos mais destacados jogadores da história do futebol português.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google