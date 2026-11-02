Mendes revela surpresa estrondosa sobre Bernardo Silva

Jorge Mendes, o famoso empresário, revelou as dificuldades que enfrentou no início da carreira do português Bernardo Silva, afirmando que muitos duvidaram das capacidades do atual astro do Real Madrid e previram que seu nível não ultrapassaria jogar em clubes da primeira ou segunda divisão.

Durante sua participação no evento "Liderando o Jogo", dentro do programa de MBA Executivo em Futebol da Católica Porto Business School e da Lisbon Business School portuguesa, Mendes relembrou suas memórias com o jogador e revelou o tamanho da desconfiança que enfrentou quando tentou convencer os dirigentes de seu talento.

Mendes disse: "Me disseram várias vezes: Jorge, esquece, você não tem nenhuma chance, Bernardo Silva nunca será um jogador importante. Na melhor das hipóteses, jogará na primeira ou segunda divisão, e talvez em um time como o Paços de Ferreira".

O empresário esclareceu que a avaliação de jovens talentos muitas vezes está sujeita a impressões pessoais, especialmente dentro das academias, apontando que alguns clubes dão preferência a jogadores que possuem maiores capacidades físicas, o que afetou negativamente a visão dos dirigentes sobre o potencial de Bernardo Silva em seus primeiros momentos.

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Acrescentou que várias partes recusaram manter o jogador e manifestaram o desejo de que ele se transferisse para o Monaco, sem lhe dar uma chance de continuar após seu primeiro ano, o que o obrigou a fazer esforços para convencer o presidente do clube a mantê-lo.

Mendes falou sobre as características técnicas que distinguiam Bernardo Silva, explicando que é um jogador que sabe manter a posse de bola e controlar o ritmo do jogo, e não é do tipo que depende da corrida constante por todo o campo, considerando que o Manchester City foi o destino adequado para o seu potencial.

O empresário encerrou sua fala apontando que a carreira de Bernardo Silva provou o erro das previsões que o perseguiram em seus primeiros momentos, depois que ele se tornou um dos mais destacados jogadores da história do futebol português.