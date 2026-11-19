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Holandês deu assistência e teve participação decisiva na vitória por 4 a 0 sobre o Botafogo

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Memphis Depay ainda não encerrou o jejum de oito meses sem marcar pelo Corinthians, mas voltou a ter participação decisiva no ataque alvinegro. Na goleada por 4 a 0 sobre o Botafogo, na última quarta-feira, o holandês contribuiu diretamente para três dos quatro gols da equipe, com uma assistência e envolvimento na construção das jogadas.

Após a partida, o camisa 10 elogiou o sistema tático utilizado por Clarence Seedorf e aproveitou para rebater as críticas ao seu desempenho.

"Muitas pessoas falam sobre futebol, mas não sabem muito sobre futebol, esse é o problema, especialmente no Brasil. Eles não entendem o jogo e nem sequer assistem ao jogo. Quando você tem dois atacantes pelos lados, é óbvio que sobra mais espaço para mim. Essa é a diferença do 4-4-2 comigo e com o Yuri", afirmou após a partida.

Diante dos desfalques de Yuri Alberto, André, Rodrigo Garro e André Ramalho, o treinador precisou mexer na formação e apostou em uma equipe com três jogadores mais ofensivos no meio-campo e outros três no ataque.

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A mudança funcionou: Kaio César foi o grande destaque da noite, com três gols, enquanto Memphis encontrou mais espaço para atuar em uma posição centralizada. O holandês também balançou as redes no primeiro tempo, mas a finalização desviou em Arthur Chaves, do Botafogo, e foi registrada como gol contra do defensor.

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O camisa 10 também destacou a capacidade de outros jogadores do elenco de dar amplitude ao time, citando Kaio César, Bidu, Kayke, Jesse Lingard e Dieguinho. Para o holandês, a nova configuração oferece alternativas importantes para a equipe e permite que ele seja mais participativo nas ações ofensivas.

"O Kaio, o Bidu, o Kayke, o Jesse Lingard e o Dieguinho têm a habilidade de abrir o campo, temos vários jogadores que podem fazer isso. É uma forma diferente de jogar, eu gosto. Sempre gostei dessa forma de jogar. Às vezes, não temos muitas opções por conta das lesões. Hoje, fomos bem. O time foi bem e eu fui beneficiado disso", completou.

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A atuação também foi resultado do trabalho realizado por Seedorf durante os 14 dias sem partidas na Data Fifa. De acordo com informações do UOL, o treinador aproveitou o período para orientar Memphis a dividir melhor as responsabilidades com os companheiros, evitar jogadas individuais em excesso e simplificar suas decisões. A recomendação foi priorizar passes de um ou dois toques, dando mais velocidade à circulação da bola.

Contra o Botafogo, o atacante seguiu essa orientação. Em vez de recuar constantemente para participar da construção desde o meio-campo, Memphis permaneceu mais próximo da área e apareceu em momentos decisivos das jogadas. A mudança de comportamento contribuiu para que ele participasse de três dos quatro gols da equipe.

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Depois da goleada, o holandês também fez questão de reconhecer o trabalho de Seedorf e a confiança transmitida pelo comandante. Memphis destacou a experiência do treinador, que teve uma carreira de destaque no futebol europeu, e valorizou a intensidade dos treinamentos desde sua chegada.

"Cada treinador tem sua maneira de preparar a equipe. Ele nos dá muita confiança e tem experiência. Foi um dos maiores jogadores da história e traz todo esse conhecimento. Ele trouxe grande intensidade, boas ideias e um grande trabalho", declarou na zona mista.

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O resultado teve impacto importante na situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Com os três pontos, o Timão chegou a 40 e deixou a zona de rebaixamento, restando três rodadas para o encerramento da competição. A equipe ainda precisa somar pontos para assegurar a permanência na elite nacional em 2027.

Memphis, por sua vez, pediu foco na recuperação e na preparação para o próximo compromisso, ressaltando que o desempenho diante do Botafogo precisa servir de referência para a sequência da temporada.

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"Temos que lutar pelos pontos. Primeiro, se recuperar. Hoje, tivemos um bom jogo. Temos uma semana para o próximo jogo, somos capazes de mostrar o que mostramos hoje. É dia a dia, jogo a jogo", concluiu.