Memphis avança na recuperação e participa de atividade com elenco do Corinthians

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Holandês inicia integração gradual ao grupo e pode reforçar o Timão no clássico contra o São Paulo, na próxima quarta-feira

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Memphis Depay deu mais um passo em sua recuperação e participou parcialmente do treinamento do Corinthians neste domingo (1º). Em fase final de transição, o atacante realizou parte das atividades com o elenco e outra sob acompanhamento da preparação física, aumentando a expectativa de retorno para o clássico contra o São Paulo, marcado para quarta-feira (4).

O camisa 10 se recupera de um edema muscular no bíceps femoral da coxa direita e desfalcou o Timão nas partidas contra Vitória, Vasco e Mirassol. Sua última aparição foi no clássico diante do Palmeiras, fora de casa.

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, Clarence Seedorf demonstrou otimismo em relação à possibilidade de contar com o holandês no próximo compromisso, mas reforçou que a recuperação exige cuidado. O treinador destacou as características físicas do atacante e explicou que Memphis chegou a sentir um incômodo durante a transição.

"Situações musculares, não podemos ir mais rápido do que ele sente que pode ir. Ele é explosivo, precisava de um trabalho diferente, ele sentiu um pouco nessa transição. Está focado para voltar e ajudar o time", comentou.

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O histórico recente de problemas físicos também pede atenção. Esta é a terceira vez no ano que Memphis precisa interromper suas atividades. Em janeiro, o jogador passou 25 dias em um trabalho de reequilíbrio físico e, posteriormente, ficou aproximadamente dois meses afastado por uma lesão muscular na parte anterior da coxa direita.

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Na reapresentação deste domingo, os jogadores começaram o dia com atividades físicas na academia e aquecimento em campo. Seedorf comandou exercícios de passe e transição, além de trabalhos de posse de bola, posicionamento defensivo e enfrentamento em espaço reduzido. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Mirassol fizeram atividades regenerativas.

O departamento médico também acompanha outros jogadores do elenco. O zagueiro Gabriel Paulista e o volante Raniele seguem em tratamento, enquanto o atacante Kayke, no sexto mês de recuperação de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, já realiza atividades em campo com a fisioterapia.

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Zakaria Labyad, por sua vez, está no terceiro mês de recuperação após cirurgia para tratar a ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Segundo o clube, a evolução do meio-campista é considerada muito positiva.