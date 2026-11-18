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JJ Gabriel está cada vez mais perto do Real Madrid, como revelou seu novo passo nesta quarta-feira.

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De acordo com o jornal "Marca", o jogador inglês de 16 anos visitou o centro de treinamento do clube em Valdebebas nesta quarta-feira, em um primeiro contato com o que em breve será sua nova casa.

Resta apenas o anúncio oficial do Real Madrid sobre a contratação de JJ, depois que o jogador rescindiu seu contrato com o Manchester United.

Na Inglaterra, os jogadores vivem um clima de grande tristeza com a saída do jovem atacante, considerado o maior talento do futebol surgido no país nos últimos anos.

A presença de Gabriel, que vinha treinando sozinho na Espanha havia várias semanas à espera da confirmação de sua assinatura com o Real Madrid, causou grande entusiasmo no centro de treinamento do clube, onde todos estão bem cientes da repercussão na mídia em torno da saída do jogador do Manchester United e de sua chegada ao clube.

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JJ Gabriel se despede do Manchester United

O jovem talento inglês JJ Gabriel definiu seu futuro no Manchester United ao anunciar oficialmente sua saída do clube nesta terça-feira, encerrando uma trajetória iniciada quando ingressou na academia da equipe, aos dez anos de idade, em meio à proximidade de sua transferência para o Real Madrid na próxima janela de transferências de inverno.

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O meia ofensivo de 16 anos confirmou a decisão em uma mensagem publicada em suas redes sociais, na qual agradeceu ao Manchester United, aos treinadores, aos companheiros e a todos que o ajudaram durante os anos que passou no clube, sem revelar diretamente seu próximo destino.

"Cheguei ao Manchester United em 2020, quando era um garoto de dez anos com grandes sonhos. Aqui me desenvolvi como jogador e como pessoa. De marcar gols em Old Trafford a receber o prêmio Jimmy Murphy, vocês me proporcionaram momentos que sempre vou guardar com carinho", escreveu Gabriel em sua mensagem.

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"Com o início de um novo capítulo na minha carreira, o Manchester United sempre fará parte da minha história. Obrigado por tudo", acrescentou, em uma mensagem que confirmou o fim de sua relação com o clube inglês, após meses de especulação sobre seu futuro e seu desejo de sair.

Segundo as informações, o Real Madrid se tornou o destino mais provável do jovem jogador, à frente de vários grandes clubes europeus que demonstraram interesse em contratá-lo, entre eles Barcelona, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, já que o clube espanhol chegou a um acordo com o atleta e seus representantes sobre a transferência.

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A expectativa é de que Gabriel se junte ao Real Madrid em janeiro e comece sua trajetória no Castilla, que disputa a terceira divisão espanhola, dentro do plano do clube para desenvolver seu talento e prepará-lo gradualmente para o time principal, com um caminho claro para ascender ao elenco merengue.

Gabriel havia pedido para deixar o Manchester United em setembro e não participou mais dos treinos do clube desde então, por sentir que suas chances de ganhar mais minutos com o time principal não eram suficientes, apesar de ter sido promovido para treinar com o elenco principal e de ter atuado em um amistoso contra o Milan durante a pré-temporada.

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O jogador é um dos principais talentos em ascensão da academia do Manchester United. Na temporada passada, recebeu o prêmio Jimmy Murphy de melhor jogador jovem do clube e também foi eleito o melhor jogador da liga inglesa sub-18, apesar da pouca idade, o que o colocou na mira dos grandes clubes europeus.