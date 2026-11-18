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JJ Gabriel está cada vez mais perto do Real Madrid, como revelou seu novo passo nesta quarta-feira.

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De acordo com o jornal "Marca", o jogador inglês de 16 anos visitou o centro de treinamento do clube em Valdebebas nesta quarta-feira, em um primeiro contato com o que em breve será sua nova casa.

Só falta o Real Madrid anunciar oficialmente a contratação de JJ, depois que o jogador rescindiu seu contrato com o Manchester United.

Na Inglaterra, os jogadores vivem um clima de profunda tristeza com a saída do jovem atacante, considerado o melhor talento do futebol surgido no país nos últimos anos.

A presença de Gabriel, que vinha treinando sozinho na Espanha havia várias semanas à espera da confirmação de sua assinatura com o Real Madrid, gerou grande empolgação no centro de treinamento do clube, onde todos estão bem cientes da repercussão na mídia em torno da saída do jogador do Manchester United e de sua chegada ao clube.

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JJ Gabriel se despede do Manchester United

O jovem talento inglês JJ Gabriel definiu seu futuro no Manchester United ao anunciar oficialmente sua saída do clube nesta terça-feira, encerrando a trajetória com os Red Devils, iniciada quando entrou para a academia da equipe aos dez anos, em meio à iminente transferência para o Real Madrid na próxima janela de inverno.

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O meia ofensivo de 16 anos confirmou a decisão em uma mensagem publicada em suas redes sociais, na qual agradeceu ao Manchester United, aos treinadores, aos companheiros e a todos que o ajudaram durante os anos que passou no clube, sem revelar diretamente seu próximo destino.

"Cheguei ao Manchester United em 2020, quando era um menino de dez anos com grandes sonhos. Aqui me desenvolvi como jogador e como pessoa. De marcar em Old Trafford a receber o prêmio Jimmy Murphy, vocês me proporcionaram momentos que sempre vou guardar com carinho", escreveu Gabriel.

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"Com o início de um novo capítulo na minha carreira, o Manchester United sempre fará parte da minha história. Obrigado por tudo", acrescentou, em uma mensagem que confirmou o fim de sua relação com o clube inglês, após meses de especulações sobre seu futuro e seu desejo de sair.

Segundo as informações, o Real Madrid se tornou o destino mais provável do jovem jogador, à frente de vários grandes clubes europeus que demonstraram interesse em contratá-lo, entre eles Barcelona, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, já que o clube espanhol chegou a um acordo com o atleta e seus representantes para a transferência.

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A expectativa é que Gabriel se junte ao Real Madrid em janeiro, começando sua trajetória pelo Castilla, que disputa a terceira divisão espanhola, dentro do plano do clube para desenvolver seu talento e prepará-lo gradualmente para o time principal, com um caminho claro para chegar ao elenco merengue.

Gabriel havia pedido para deixar o Manchester United em setembro e não participou mais dos treinos do clube desde então, por sentir que suas chances de ganhar mais minutos com o time principal não eram suficientes, apesar de ter sido promovido para treinar com o grupo principal e de ter atuado em um amistoso contra o Milan durante a pré-temporada.

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O jogador é um dos principais talentos em ascensão da academia do Manchester United, depois de conquistar o prêmio Jimmy Murphy de melhor jovem jogador do clube na temporada passada, além do prêmio de melhor jogador da liga inglesa sub-18, apesar da pouca idade, o que o colocou na mira dos grandes clubes europeus.