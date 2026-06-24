Medida preventiva do técnico da Arábia Saudita em preparação para a batalha de “virar o jogo”

Os olhos da torcida saudita estão voltados para o campo de treinamento da “Selecção Verde” com grande preocupação, depois que uma nuvem de lesões pairou sobre um dos principais pilares da defesa, poucas horas antes do confronto decisivo contra Cabo Verde na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita entra em campo com o lema “Não há alternativa à vitória” contra Cabo Verde, em uma partida que não admite empate, caso queira garantir sua vaga na próxima fase desta Copa do Mundo histórica, disputada em três países.

A seleção saudita ocupa a última posição do grupo com um ponto, enquanto Cabo Verde está em terceiro lugar com dois pontos, empatado com o Uruguai, e a seleção espanhola lidera com quatro pontos.

A seleção saudita se classifica para a próxima fase caso conquiste os três pontos, desde que a “La Roja” vença o Uruguai; nesse caso, a seleção saudita ficaria em segundo lugar, com 3 pontos.

A situação de Hassan Tambakti, zagueiro da seleção saudita, tornou-se bastante incerta quanto à sua participação no próximo torneio, que será disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O jornal saudita “Al-Youm” citou fontes da delegação da seleção saudita informando que o jogador vem sofrendo dores que surgiram nas últimas horas, o que o obrigou a ficar de fora dos treinos coletivos da equipe, reduzindo suas chances de participar da partida.

Diante dessa situação, o técnico Georgios Donis começou a preparar o substituto Ali Lagami para que esteja pronto para preencher a lacuna, antecipando-se à confirmação da ausência de Tembekti, que representa um grande peso defensivo na escalação da Seleção Verde.