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A seleção holandesa sofreu, na noite de segunda-feira, sua maior derrota deste século: após um segundo tempo desastroso, perdeu por 5 a 0 na Alemanha. Xavi Hernández tomou medidas logo após o jogo e manteve a equipe no vestiário por muito mais tempo que o habitual.

A demora produziu cenas inusitadas na análise pós-jogo da NOS, em que Rafael van der Vaart e Youri Mulder precisaram preencher o tempo com comentários. Quando, depois de mais de meia hora, ainda não havia sinal de ninguém na zona mista, a transmissão passou para o repórter Jeroen Stekelenburg.

"Não, a porta do vestiário ainda está fechada", conta Stekelenburg de Berlim. Até aquele momento, apenas Denzel Dumfries havia falado com ele à beira do campo.

"Nossa equipe de produção acaba de nos informar. É uma boa caminhada até lá, porque o estádio é grande. O vestiário fica a uns 100 metros daqui, mas a porta continua fechada."

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Ao que parece, o técnico Xavi precisa de mais tempo para conversar com sua equipe depois da derrota contundente para a Alemanha. A seleção holandesa está classificada para as quartas de final da Liga das Nações da UEFA, mas o resultado certamente foi um duro golpe.

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"Alguns alemães já começam a chegar à zona mista para dar entrevistas, mas é claro que estão em um estado de espírito completamente diferente do dos holandeses", prossegue Stekelenburg. "Ainda há poucos indícios de que os holandeses vão aparecer."

Naquele momento, Stekelenburg ainda espera que a situação mude logo. "Isso certamente vai mudar. Ou o vestiário está em completo silêncio, ou está muito barulhento porque eles estão irritados uns com os outros. Nós, porém, continuamos aqui em uma área subterrânea fria e nada agradável. Até agora, houve pouquíssima movimentação."

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Youri Mulder desaprova completamente o comportamento da seleção holandesa. "Isso é muito fraco, não é? A KNVB tem que garantir que os jogadores venham até aqui. Se ganham por 7 a 0, eles aparecem. Agora, não. É claro que você precisa de um momento, mas..."

Mais de 35 minutos após o apito final, Xavi foi o primeiro a aparecer diante das câmeras. O técnico espanhol disse que já havia conversado com os jogadores e que se sentia, acima de tudo, culpado perante o povo holandês.