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FC Porto v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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McTominay: precisei de um choque cardíaco dois dias antes da Copa do Mundo

Escócia x Macedônia do Norte
Escócia
Macedônia do Norte
Liga das Nações B
Napoli
S. McTominay
Scotland
Macedônia do Norte
Itália

Scott McTominay, meia do Napoli, revelou que precisou de um "choque no coração" dois dias antes da estreia da seleção de seu país, a Escócia, na Copa do Mundo de 2026 contra o Haiti, durante o último mês de junho.

McTominay passou por uma cirurgia no coração em Manchester durante o último mês de setembro para tratar um distúrbio leve nos batimentos cardíacos que apareceu pela primeira vez após a chegada do jogador escocês aos Estados Unidos no início de junho, e que depois continuou a afetá-lo em agosto durante seu retorno à Itália para jogar por seu clube.

Na ocasião, o grupo da Escócia, que estava claramente empenhado em manter a situação de McTominay em sigilo, afirmou que o jogador de 29 anos havia faltado aos treinos no período que antecedeu a Copa do Mundo por causa de uma queixa estomacal.

Mas, ao falar durante uma coletiva de imprensa em Hampden nesta terça-feira, o ex-jogador do Manchester United disse: "Eu tive que receber o choque no meu coração dois dias antes do jogo contra o Haiti".

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13 de nov. de 2026

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McTominay disputou todas as três partidas da Escócia na Copa do Mundo, mas teve dificuldades para atingir o nível exigido, e sua equipe foi eliminada na fase de grupos.

E acrescentou, segundo o canal "Sky Sports": "Eu estava 100% em forma, mas é claro que, quando você está sentado na cama de um hospital dois dias antes do primeiro jogo em uma Copa do Mundo, prestes a ser anestesiado, essa não é a situação ideal, não é mesmo?".

E continuou: "Eu me preparei bem, estava em muito boa forma, e aí acontece algo assim e você se pergunta: 'Como isso está acontecendo comigo?'".

E explicou: "Não é uma desculpa de forma alguma, mas é algo que você precisa olhar e dizer: 'Ok, faz parte do processo'".

E completou: "É claro que, com a forma como transcorreu a Copa do Mundo, passei pelo menos duas ou três semanas sentado ali me sentindo decepcionado, e não estava em um bom estado mental. Eu precisava de tempo para me estabilizar e descansar".

E apontou: "Depois da Copa do Mundo, talvez esses tenham sido os momentos de maior decepção que senti na minha carreira profissional".

E concluiu suas declarações: "Eu sempre olho para o lado bom das coisas, mas isso levou duas semanas inteiras até que eu superasse".

McTominay voltou a jogar pelo Napoli no início desta temporada, mas, após disputar os dois primeiros jogos pelo Campeonato Italiano, decidiu que a cirurgia era a única opção, e passou o mês de setembro inteiro afastado depois de se submeter a uma operação corretiva.

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