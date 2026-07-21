McAllister responde aos que se regozijaram após a derrota na final da Copa do Mundo

Com o passar do tempo, os jogadores da seleção argentina continuaram a publicar as suas mensagens nas redes sociais para expressar os seus sentimentos após a derrota na final do Mundial diante da Espanha. Entre eles esteve Alexis Mac Allister, que, através de uma extensa publicação, dirigiu uma mensagem de gratidão aos adeptos, a par de uma resposta contundente aos que se regozijaram com a derrota.

O médio argentino iniciou as suas palavras falando da amargura da derrota, escrevendo na sua conta de Instagram: "Estivemos tão perto... e por isso a dor parece redobrada. Mas ninguém nos poderá tirar aquilo que vivemos ao longo deste torneio; o que nos fizeram sentir não foi algo comum. Sofremos e enfrentámos dificuldades, mas superámo-las juntos. Peço-vos que nunca nos esqueçamos disto: juntos somos mais fortes do que qualquer um".

Mac Allister sublinhou que há momentos que ficarão gravados na sua memória e no seu coração para sempre, acrescentando: "Tal como nunca esquecerei aquele dia de 2022, quando caminhámos, chorámos e celebrámos as medalhas do Mundial com o nosso povo nas ruas de Buenos Aires, este torneio também nos deixou duas imagens indeléveis, que refletem a ligação do povo a esta equipa e que curam as feridas de cada argentino".

Sobre a primeira imagem, explicou: "Foi quando os adeptos argentinos explodiram nas bancadas em celebrações eufóricas assim que recebemos as medalhas de segundo lugar, onde a presença das famílias, dos amigos e dos adeptos fez com que qualquer outra celebração parecesse apagada perante o seu empenho". Já a segunda imagem foi a receção em Buenos Aires, acrescentando: "Apesar da chuva e do frio, receberam-nos com um amor pela sua pátria e por esta equipa que nada pode diminuir. Perdoem-me a expressão, mas são todos verdadeiramente loucos, e nós adoramos isso!".

Mac Allister dirigiu um apelo aos adeptos para superarem o choque, dizendo: "Vamos chorar, porque somos argentinos e queremos sempre vencer. Mas depois de chorar, levantemo-nos, unamo-nos e sigamos em frente, pois isto não é o fim. A minha mãe recordou-me nestes dias um provérbio do meu povo que diz: 'Se houver oportunidade de desforra, não tenhas medo'".

A estrela da "Albiceleste" encerrou as suas declarações agradecendo tanto a todos os que apoiaram a equipa como aos céticos, dizendo: "A minha eterna gratidão às nossas famílias, aos nossos amigos e aos soldados anónimos desta equipa, e a todos os que estão ao nosso lado nos bons e nos maus momentos. Obrigado a cada argentino por cada mensagem de amor e apoio. Agradeço também a quem, de outros países, nos enviou mensagens de escárnio ou de regozijo com a nossa dor; sem se aperceberem, fazem-nos sentir cada dia mais orgulhosos por sermos argentinos".