Mbappé publica repentinamente uma declaração no Instagram quando o Real Madrid perdia por 2 a 0 para o Barcelona

Kylian Mbappé causou agitação no El Clásico na noite de domingo, mesmo sem ter entrado em campo. Enquanto seu time, o Real Madrid, já perdia por 2 a 0 para o Barcelona logo no início da partida, surgiu de repente uma história chamativa no Instagram do craque francês: “Hala Madrid”, escreveu Mbappé ao lado de uma foto da sua televisão, na qual se via a partida.

O momento da publicação é revelador. No momento da postagem, o Barcelona vencia por 2 a 0, com gols de Marcus Rashford e Ferran Torres. Mbappé está ausente devido a uma lesão muscular e assiste ao jogo em casa, mas justamente no momento em que o Real Madrid estava sendo dominado pelo Barcelona, ele decidiu se manifestar online.

Na Espanha, a postagem de Mbappé causou polêmica imediata. “Alguém precisa explicar a Mbappé que é melhor não postar isso quando se está perdendo por 2 a 0 no Clássico”, afirmou o jornalista Fran Navarro no X.

Mbappé vem sendo duramente criticado pela torcida do Real Madrid há semanas, apesar de seus números impressionantes de 41 gols em 41 jogos nesta temporada. No entanto, os torcedores o acusam de falta de comprometimento e o consideram um símbolo da agitação dentro do clube.

O descontentamento entre os torcedores levou, nesta semana, a uma gigantesca petição online pedindo sua saída. De acordo com diversos meios de comunicação espanhóis e internacionais, a petição foi assinada milhões de vezes. As críticas a Mbappé aumentaram ainda mais depois que se soube que ele estava de férias na Sicília durante seu período de recuperação.

Também dentro do elenco do Real Madrid haveria atritos em torno do atacante. A mídia espanhola noticiou nos últimos dias que Mbappé não estaria em bons termos com vários companheiros de equipe, entre eles Vinícius Júnior e Jude Bellingham. Além disso, o The Athletic escreveu que ele teria ficado furioso recentemente durante um treino do Real Madrid.







