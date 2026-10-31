As atenções se voltam para o estádio Spotify Camp Nou, que recebe o confronto entre Barcelona e Deportivo Alavés, neste sábado, pela décima primeira rodada do Campeonato Espanhol, em uma partida repleta de números marcantes, com destaque para o brilho de Lamine Yamal e Raphinha, em contraste com um jejum de gols que persegue uma das principais armas da equipe visitante diante do Blaugrana.

A rede "Opta", especializada em estatísticas, apresentou um conjunto de números e fatos interessantes antes do confronto, que são os seguintes:

- Lamine Yamal, estrela do Barcelona, marcou 38 gols em 111 partidas disputadas no Campeonato Espanhol, e o único a superá-lo em número de gols marcados antes dos vinte anos de idade nas cinco grandes ligas europeias durante o século XXI é Kylian Mbappé, que anotou 41 gols em 79 partidas.

- Raphinha, estrela do Barcelona, lidera a lista de artilheiros das cinco grandes ligas europeias nesta temporada com 13 gols, após conseguir alcançar esse número em apenas nove partidas, igualando sua produção de gols de toda a temporada passada no Campeonato Espanhol, quando marcou 13 gols em 22 partidas.

- Quique Sánchez Flores, técnico do Deportivo Alavés, não conseguiu obter nenhuma vitória em suas sete visitas anteriores para enfrentar o Barcelona no Campeonato Espanhol, tendo somado apenas dois empates contra cinco derrotas, além de ter perdido os últimos quatro confrontos, e as equipes que dirigiu não balançaram as redes em quatro dessas partidas.

- Lucas Boyé, atacante do Deportivo Alavés e artilheiro da equipe no Campeonato Espanhol nesta temporada com cinco gols, sofre com um jejum de gols diante do Barcelona, após ter disputado oito partidas contra a equipe catalã sem conseguir marcar. O atacante argentino não tem retrospecto pior nesse aspecto a não ser contra Celta de Vigo e Sevilla, já que não conseguiu balançar as redes em dez partidas contra cada um deles na primeira divisão espanhola.