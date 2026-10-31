Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Traduzido por

Mbappé persegue Yamal: astro do Alavés esbarra na maldição do Barcelona

Raphinha
L. Yamal
K. Mbappe
Q. Sanchez Flores
L. Boye
Barcelona x Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Brasil
Espanha
França
Argentina

4 fatos chocantes

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

As atenções se voltam para o estádio Spotify Camp Nou, que recebe o confronto entre Barcelona e Deportivo Alavés, neste sábado, pela décima primeira rodada do Campeonato Espanhol, em uma partida repleta de números marcantes, com destaque para o brilho de Lamine Yamal e Raphinha, em contraste com um jejum de gols que persegue uma das principais armas da equipe visitante diante do Blaugrana.

A rede "Opta", especializada em estatísticas, apresentou um conjunto de números e fatos interessantes antes do confronto, que são os seguintes:

- Lamine Yamal, estrela do Barcelona, marcou 38 gols em 111 partidas disputadas no Campeonato Espanhol, e o único a superá-lo em número de gols marcados antes dos vinte anos de idade nas cinco grandes ligas europeias durante o século XXI é Kylian Mbappé, que anotou 41 gols em 79 partidas.

- Raphinha, estrela do Barcelona, lidera a lista de artilheiros das cinco grandes ligas europeias nesta temporada com 13 gols, após conseguir alcançar esse número em apenas nove partidas, igualando sua produção de gols de toda a temporada passada no Campeonato Espanhol, quando marcou 13 gols em 22 partidas.

Próximas partidas
BAR

BAR

La Liga

31 de out. de 2026

ALA

ALA

SAN

SAN

La Liga

01 de nov. de 2026

RMA

RMA

- Quique Sánchez Flores, técnico do Deportivo Alavés, não conseguiu obter nenhuma vitória em suas sete visitas anteriores para enfrentar o Barcelona no Campeonato Espanhol, tendo somado apenas dois empates contra cinco derrotas, além de ter perdido os últimos quatro confrontos, e as equipes que dirigiu não balançaram as redes em quatro dessas partidas.

- Lucas Boyé, atacante do Deportivo Alavés e artilheiro da equipe no Campeonato Espanhol nesta temporada com cinco gols, sofre com um jejum de gols diante do Barcelona, após ter disputado oito partidas contra a equipe catalã sem conseguir marcar. O atacante argentino não tem retrospecto pior nesse aspecto a não ser contra Celta de Vigo e Sevilla, já que não conseguiu balançar as redes em dez partidas contra cada um deles na primeira divisão espanhola.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google