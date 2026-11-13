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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Hussein Hamdy
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Mbappé mostra uma faceta assustadora com o Real Madrid e Raphinha ergue a bandeira do desafio

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O francês Kylian Mbappé segue apresentando um nível excepcional com o Real Madrid, depois de ter entrado em sua terceira temporada com a camisa do clube merengue na melhor fase técnica de sua carreira, alcançando números goleadores inéditos, num momento em que o brasileiro Raphinha desponta como seu principal concorrente na artilharia.

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De acordo com o jornal espanhol "As", Mbappé, que marcou 17 gols em 16 partidas nesta temporada, vive um de seus melhores momentos no futebol, depois de ter começado sua terceira temporada com o Real Madrid com uma sequência marcante de jogos consecutivos nos quais balançou as redes, chegando a 7 confrontos, a melhor de sua carreira.

Os números indicam que Mbappé marcou, em sua primeira temporada, uma média de 0,75 gol por partida, antes de sua média subir, na temporada passada, para 0,95 gol, enquanto na atual temporada conseguiu, pela primeira vez, ultrapassar a barreira de um gol por partida, após sua média chegar a 1,06 gol.

Com um total de 103 gols em 119 partidas desde que se juntou ao Real Madrid, Mbappé tornou-se a principal arma ofensiva do time merengue, ao ser responsável por marcar 38,64% dos gols de sua equipe.

Mbappé também elevou sua melhor média goleadora, que vem alcançando nesta temporada, aumentando para 68% as probabilidades de marcar em cada partida, o que significa que ele balança as redes em duas de cada três partidas que disputa.

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A eficiência de Raphinha

Diante do forte início goleador de Mbappé, destaca-se o brasileiro Raphinha como o único jogador capaz de acompanhar o astro francês na corrida dos gols, após marcar 19 gols em 14 partidas, liderando a lista de artilheiros do Campeonato Espanhol.

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A eficiência goleadora de Mbappé, que converte 20% de suas finalizações em gols, não foi suficiente até agora para superar o início marcante do capitão do Barcelona, que aparece como o principal concorrente do astro francês, ao lado de Harry Kane e Erling Haaland, na disputa pelos prêmios de artilheiro.

De acordo com um estudo realizado pela empresa "Better", Mbappé tinha 6,8% de probabilidade de marcar, entre 42 jogadores candidatos a balançar as redes no último clássico, excluídos os goleiros presentes nas listas das duas equipes.

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Em contrapartida, as probabilidades de Raphinha marcar, que disputou a partida no estádio de seu time, chegaram a 7,41% e, após o fim do confronto, o resultado mostrou que cada um deles marcou um gol, mas o jogador do Real Madrid voltou à capital espanhola com os três pontos.

Com a ultrapassagem da primeira metade da temporada, os dois jogadores esperam disputar a etapa final de 2027 com um objetivo claro, que consiste em continuar melhorando seus números goleadores e aumentando seu saldo de gols.

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Já Mbappé, que segue elevando suas médias goleadoras em comparação com as temporadas passadas, almeja que seus gols contribuam para conduzir o Real Madrid à conquista de títulos, confirmando que o astro francês continua superando seus limites e quebrando seus números anteriores.

Written byHussein Hamdy

Jornalista especializado em futebol mundial no Kooora

Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.

Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.

Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.

Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.

Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.

Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:

* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão

* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso

* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes

* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo

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