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Kylian Mbappé, craque do Real Madrid, deixa a mesma impressão em cada partida que disputa: é capaz de marcar um gol do nada, especialmente quando arranca pela esquerda e finaliza de fora da área. Mas, ao mesmo tempo, desperdiça muitas oportunidades claras.

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O jornal Sport, em reportagem, afirmou que Mbappé marcou 13 gols no Campeonato Espanhol, mas divide com Tierno Barry, jogador do Everton, a liderança da lista dos jogadores que mais desperdiçaram chances claras nas cinco grandes ligas europeias, com 16 oportunidades.

Considerando todas as competições em nível de clubes, Mbappé ocupa a segunda posição entre os artilheiros dos jogadores das cinco grandes ligas europeias, com 17 gols, sendo superado apenas por Raphinha.

Dessa forma, Kylian Mbappé lidera a lista de desperdício de chances no Campeonato Espanhol, com 16 oportunidades.

No Campeonato Espanhol, a diferença entre ele e os demais jogadores parece grande. Logo atrás de Mbappé aparece Orri Óskarsson, jogador da Real Sociedad, com 9 chances claras desperdiçadas.

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Já Karim Adeyemi, jogador do Barcelona, ocupa a terceira posição em LaLiga, com 8 chances desperdiçadas, enquanto Raphinha, Lamine Yamal e Ayoze Pérez, jogador do Villarreal, empatam com 7 chances cada um.

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Assim, o jogador do Real Madrid supera por uma diferença de 7 chances o ocupante da posição seguinte na lista, uma diferença que convida a olhar para além de seu saldo de gols.

A comparação europeia coloca o jogador do Real Madrid ao lado de Tierno Barry, jogador do Everton, com 16 chances desperdiçadas cada um, enquanto Donyell Malen, jogador da Roma, lidera a lista do Campeonato Italiano com 15 chances.

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Em contrapartida, os números registrados na França e na Alemanha apresentam uma diferença maior; Elye Wahi, jogador do Nice, desperdiçou 9 chances claras no Campeonato Francês, enquanto Ermedin Demirović, jogador do Stuttgart, Serhou Guirassy, jogador do Borussia Dortmund, e Harry Kane, jogador do Bayern de Munique, registraram 8 chances desperdiçadas cada um no Campeonato Alemão.

Uma tendência que persiste desde seus dias no Paris Saint-Germain

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Esse contraste se repete desde a chegada de Mbappé ao Real Madrid. Na temporada 2024-2025 do Campeonato Espanhol, quando conquistou a Chuteira de Ouro, encerrou a competição como líder da lista de artilheiros com 31 gols, e também liderou a lista dos jogadores que mais desperdiçaram chances claras.

Segundo o site Fotmob, Mbappé desperdiçou 29 chances claras, contra 23 de Robert Lewandowski e 20 de Alexander Sørloth e Raphinha.

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Em sua primeira temporada no Campeonato Espanhol, Mbappé já havia provado que uma produção ofensiva excepcional pode coincidir com o desperdício de um grande número de oportunidades disponíveis.

Na temporada passada, o jogador francês voltou a liderar essa estatística, após desperdiçar 21 chances claras no Campeonato Espanhol na temporada 2025-2026, à frente de Ferran Torres, que desperdiçou 20 chances, e de Georges Mikautadze e Vedat Muriqi, que desperdiçaram 19 chances cada um.

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Portanto, as 16 chances que desperdiçou no início da atual temporada prolongam uma tendência que o acompanhou durante suas duas primeiras temporadas com a camisa do Real Madrid. O jogador francês ficou a apenas 5 chances de igualar o total de oportunidades que o site Fotmob lhe atribui no Campeonato Espanhol na temporada passada.

Mas esse fenômeno remonta também ao seu período no Paris Saint-Germain. No Campeonato Francês da temporada 2022-2023, Mbappé também liderou essa lista, após desperdiçar 28 chances claras, com uma diferença de duas chances para Folarin Balogun.

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A comparação com Raphinha

A empresa Opta, especializada no fornecimento de dados e estatísticas esportivas, considera que as chances claras são as situações que dão ao jogador uma oportunidade especialmente favorável de marcar, como alguns casos de mano a mano com o goleiro ou finalizações de curta distância em que o jogador não enfrenta grande pressão defensiva.

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As cobranças de pênalti também se enquadram nessa categoria. E uma chance clara pode terminar com a defesa do goleiro, razão pela qual a estatística não se limita às finalizações que vão para fora do gol.

Além disso, a capacidade de Mbappé de chegar a tais situações representa, por si só, parte de seu valor como atacante.

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A tabela de gols esperados que o site Fotmob apresenta no Campeonato Espanhol revela outro contraste ao comparar Mbappé com Raphinha.

Mbappé marcou 13 gols de um total de 14,6 gols esperados, com um saldo negativo de 1,6 gol. Em contrapartida, Raphinha marcou 15 gols de um total de 11,2 gols esperados, superando sua média esperada por uma diferença de 3,8 gol.

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Assim, o jogador do Barcelona conseguiu marcar um número maior de gols apesar de ter uma soma menor de chances ofensivas esperadas.

Os gols esperados são usados para estimar a probabilidade de cada finalização se transformar em gol, dependendo de suas características, como a distância em relação ao gol e o ângulo da finalização.

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No fim das contas, o Real Madrid possui um artilheiro capaz de manter uma sequência de gols em 7 partidas consecutivas, como comprovaram seus resultados recentes.

Mas o grande número de chances que ele recebe deixa espaço para que se exija dele mais eficácia. Pois, mesmo quando marca de forma quase habitual, ele ainda desperdiça chances suficientes para dividir a liderança de uma estatística que nenhum atacante deseja encabeçar, especialmente quando joga em uma equipe que cria esse grande número de chances ofensivas.