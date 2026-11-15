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Zinedine Zidane, treinador da seleção da França, anunciou a escalação oficial de sua equipe para o confronto contra a Turquia, na noite deste domingo.

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A seleção da França recebe sua congênere da Turquia, neste domingo, em partida válida pela sexta rodada da Liga das Nações da Europa da temporada 2026/2027.

A seleção francesa joga em casa no esquema 4-3-3, com

Kylian Mbappé atuando no ataque, apoiado por Michael Olise e Bradley Barcola.

Já os turcos jogam no esquema 3-5-2, com Arda Güler na linha de ataque.

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A escalação oficial para a partida ficou da seguinte forma:

França: Maignan, Koundé, Jacquet, Konaté, Diouf, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Olise, Mbappé e Barcola.

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Turquia: Özer, Demiral, Bardakcı, Topçu, Çelik, Yüksek, Çalhanoğlu, Özön, Elmalı, Güler e Gül.

Mbappé retorna à França

A seleção francesa recebeu um forte impulso moral com o retorno de Kylian Mbappé à escalação, depois que ele voltou aos treinos coletivos, dois dias antes do confronto decisivo contra a Turquia, que vai definir quem avança às quartas de final da Liga das Nações da Europa.

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Segundo informou o jornal espanhol "AS", Mbappé, astro do Real Madrid, participou da sessão de treinos vespertina da seleção francesa, realizada no estádio Matmut Atlantique, na cidade de Bordeaux, tornando-se a principal novidade na preparação dos Bleus para o aguardado confronto.

Os treinos marcaram o retorno do atacante francês ao trabalho com o restante de seus companheiros, depois de ter apresentado uma melhora notável em sua condição física, após sofrer com dores no músculo posterior da coxa, que o obrigaram a desfalcar a partida contra a Itália, realizada na quinta-feira no estádio San Siro.

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Após a derrota por 3 a 1 na sexta-feira, Zidane reafirmou sua confiança na possibilidade de contar com Mbappé na próxima partida, esclarecendo que a decisão de poupá-lo diante da Itália fazia parte de um plano previamente traçado.

Zidane afirmou durante a coletiva de imprensa, respondendo a uma pergunta sobre a condição física do astro do Real Madrid: "Espero que ele esteja pronto no domingo. Esse era o plano, pois ele deveria ter um descanso por conta de algumas dores que vinha sentindo, mantendo-se a possibilidade de sua participação".

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A recuperação do capitão da seleção francesa representa grande importância neste confronto, depois que o bicampeão mundial sofreu com sua ausência na partida de sexta-feira contra a Itália no estádio San Siro.

A seleção francesa entrou em uma fase decisiva de sua trajetória na Liga das Nações da Europa, depois que suas contas no Grupo 1 da Liga A sofreram abalos em razão da derrota para a Itália, resultado que encerrou a invencibilidade do técnico Zinédine Zidane desde que assumiu o comando técnico dos Bleus em julho passado.

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O início da trajetória de Zidane à frente da seleção francesa despertou grande interesse, por se tratar de um dos nomes mais importantes da história do futebol francês, já que assumiu a missão como sucessor do técnico Didier Deschamps, em meio à expectativa de recolocar a seleção nos pódios de títulos, aproveitando-se de contar com um grupo diferenciado de jogadores experientes e jovens talentos.

Zidane havia iniciado sua trajetória oficial com uma vitória sobre a Turquia fora de casa por 1 a 0, no último dia 25 de setembro, e Kylian Mbappé marcou o gol da vitória, antes de sofrer uma lesão no joelho durante a mesma partida, que o afastou dos demais compromissos da seleção na data Fifa anterior.